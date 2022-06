Guerre en Ukraine: Emmanuel Macron est arrivé à Kiev

Emmanuel Macron, le président de la République, est arrivé à Kiev ce jeudi matin. C'est son premier déplacement en Ukraine depuis le déclenchement de la guerre, en février.

Emmanuel Macron en Ukraine. Le président de la République est arrivé à Kiev ce jeudi matin, vers 8h30. Son premier déplacement dans le pays depuis le déclenchement de la guerre à la fin du mois de février. Il est accompagné par le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef du gouvernement italien Mario Draghi. Ils ont pris place ensemble à bord d'un train spécial à destination de la capitale ukrainienne, parti de Pologne.

"On va retrouver le président Zelensky pour à la fois nous rendre sur un site de guerre où des massacres ont été commis, et pour conduire des entretiens prévus", a expliqué Emmanuel Macron à la descente du train à Kiev. "J'aimerais envoyer un message de soutien et d'unité européenne aux Ukrainiens et Ukrainiennes", a ajouté le président de la République.