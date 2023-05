L'Assemblée nationale devrait reconnaître le groupe Wagner comme groupe terroriste

L'Assemblée nationale va débattre, ce mardi, sur une reconnaissance du groupe Wagner comme une organisation terroriste. Portée par le député Renaissance Benjamin Haddad, la résolution devrait être adoptée sans difficulté.

L'organisation paramilitaire Wagner, à l'origine de nombreuses exactions, va-t-elle être reconnue comme une organisation terroriste en France? C'est l'objet d'une résolution qui va être débattue à l'Assemblée nationale ce mardi.

Portée par le député Renaissance de Paris Benjamin Haddad, président du groupe d’amitié France-Ukraine, cette résolution devrait être adoptée sans difficulté. En effet, Marine Le Pen elle-même a annoncé que son groupe votera en faveur de cette résolution.

Cette résolution appelle la France et l'Europe à placer Wagner sur la liste des groupes terroristes, au même titre que Al Qaida, Daesh ou le Hamas.

Plusieurs pays le reconnaissent comme groupe terroriste

"C'est important d'un point de vue symbolique, puisque le groupe Wagner multiplie les exactions atroces en Afrique et en Ukraine depuis un an. Ensuite, d'un point de vue juridique, ça peut aussi avoir une importance. On souhaite que les responsables des atrocités et des crimes de guerre soient jugés et en payent les conséquences", explique Charles Sitzenstuhl, député du Bas-Rhin et porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale.

"Ça faisait plusieurs années que les démocraties ne savaient pas exactement comment appréhender ce groupe Wagner. Là, la France va la reconnaître très clairement comme une entité terroriste", ajoute-t-il.

Les États-Unis ont déjà placé Wagner sur la liste des "organisations criminelles", et l'Ukraine, la Lituanie et l'Estonie le considèrent comme un groupe terroriste.