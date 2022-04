Guerre en Ukraine: l'ambassadeur russe convoqué à Paris après un tweet "indécent" sur Boutcha

Le compte de l'ambassade russe en France a publié sur Twitter il y a quelques heures une photo de Boutcha, où ont été découverts des exactions sur les civils, avec la mention "plateau de tournage". Le tweet a depuis été supprimé.

Pour la deuxième fois en moins de deux semaines, l'ambassadeur russe est convoqué à Paris. Les services d'Alexeï Mechkov se sont fendu d'un tweet "indécent" après les exactions à Boutcha.

Sur Twitter, le compte de l'ambassade russe en France a publié une photo d'une rue de la ville avec en arrière-plan des journalistes prenant des photos. En légende, est inscrit "plateau de tournage". Pour rappel, Boutcha est la ville où des corps de civils ont été découverts à même le sol, en pleine rue, après le départ des soldats russes.

Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a indiqué ce jeudi qu'il allait convoquer l'ambassadeur russe. "Face à l'indécence et la provocation de la communication de l'ambassade de Russie en France sur les exactions de Bucha, j'ai décidé la convocation au Quai d'Orsay ce matin de l'Ambassadeur de Russie", a-t-il indiqué. "Nous continuerons à lutter contre toutes les manipulations russes de l'information sur la guerre en Ukraine", a-t-il ajouté.

Une première convocation le 25 mars

Il y a deux semaines, l'ambassadeur russe avait déjà été convoqué après la publication d'une caricature sur Twitter. On voyait le corps d'un homme représentant l'Europe, et au dessus, les Etats-Unis et l'Union européenne "injectant" la "russophobie", ou encore le "néo-nazisme".

Le tweet a depuis été retiré. "Nous nous efforçons de maintenir un canal de dialogue exigeant avec la Russie", mais ces "agissements sont parfaitement inappropriés. Ces publications sont inacceptables. Nous l'avons dit clairement aujourd'hui à l'ambassadeur de Russie", avait déclaré le Quai d'Orsay.