Guerre en Ukraine: les enjeux des nouvelles négociations entre Russes et Ukrainiens

Ukrainiens et Russes se retrouvent de nouveau à la table des négociations ce mardi à Istanbul en Turquie, plus d'un mois après le début de l'invasion russe. Et des avancées vers la paix sont au menu.

Y aurait-il enfin des avancées notables dans les pourparlers entre la Russie et l’Ukraine? C’est en tout cas ce qu'assure le Financial Times qui cite des personnes proches des délégations russes et ukrainiennes alors que les deux parties se retrouvent aujourd’hui encore en Turquie, à Istanbul, et jusqu'au 30, pour un nouveau round de négociations sur un éventuel cessez-le-feu.



Le quotidien cite quatre personnes informées des discussions. Selon elles, la Russie ne parlerait plus de "dénazification" de l’Ukraine, l’un des motifs invoqués par Vladimir Poutine pour envahir le pays voisin.

L'Ukraine intransigeante sur le Donbass et la Crimée

Mais la réelle avancée, c’est que la Russie serait prête à accepter une adhésion de Kiev à l’Union européenne, si et et seulement si, elle reste militairement non-alignée, et abandonne l’idée de rejoindre l’OTAN, autrement dit une Ukraine neutre.

Autre point, et c’est le plus critique selon la source citée par le journal britannique, celui du Donbass et de la Crimée. La Russie exigerait une reconnaissance pure et simple de ces territoires sous contrôle russe. Une demande pour l’instant catégoriquement rejetée par la délégation ukrainienne. Des petits pas donc, plutôt que des réelles avancées, mais des signaux tout de même qu’un terrain d’entente pourrait à terme être trouvé.