Guerre en Ukraine: que se sont dit Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron au téléphone?

Le président de la République a appellé son homologue ukrainien lundi pour évoquer les crimes de guerre en Ukraine et se féliciter de la reprise des exportations de céréales par la mer noire.

Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont échangé lundi par téléphone. Durant cet échange d'une heure et demie, le président français a de nouveau fait part à son homologue ukrainien du soutien de la France "au peuple ukrainien et à sa résistance".

Depuis le fort de Brégançon où il est en vacances, Emmanuel Macron a salué la reprise des exportations de céréales, avec pour la première fois depuis le début de la guerre, le départ d'un cargo rempli de maïs.

Emmanuel Macron a d'ailleurs assuré à Volodymyr Zelensky que les efforts européens allaient se poursuivre en ce sens avec des couloirs de navigation sécurisés en mer pour les bateaux, et ce, même si c'est surtout l'ONU et la Turquie qui sont à l'origine de cet accord sur la reprise des exportations.

Les crimes de guerre ne resteront pas impunis

Pendant ces 90 minutes d'échange, le président de la République a aussi dénoncé les crimes de guerre qui, selon lui, se multiplient et qui "ne resteront pas impunis".

Dans un communiqué, l'Elysée rappelle d'ailleurs que La France a déjà envoyé une équipe d'experts médico-légaux. Et fait don d'un laboratoire mobile d'analyse ADN. Ce qui va permettre de faciliter l'identification des corps après les massacres afin dit la présidence française de faire en sorte que les crimes ne restent pas impunis.

Le dernier échange entre les deux présidents remontait à un mois et demi, lorsqu'Emmanuel Macron était venu à la rencontre de Volodymyr Zelensky, à Kiev, à l'occasion d'une visite sous haute sécurité.