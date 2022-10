L'Ukraine a repris plus de 400 km2 dans la région de Kherson en moins d'une semaine

L'Ukraine a indiqué, ce jeudi, avoir repris en moins d'une semaine plus de 400 km2 de territoires occupés par la Russie dans le Sud du pays. Les troupes russes subissent une contre-offensive ukrainienne.

"Les forces armées de l'Ukraine ont libéré plus de 400 km2 de la région de Kherson depuis le début du mois d'octobre", a indiqué, ce jeudi, la porte-parole du commandement militaire dans le Sud, Natalia Goumeniouk, chiffrant pour la première fois les avancées de l'armée, alors que les Russes subissent une contre-offensive ukrainienne.

La région de Kherson fait partie des quatre territoires ukrainiens annexés par la Russie à la fin du mois de septembre.

Des avancées "rapides et puissantes"

Mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait revendiqué des avancées "rapides et puissantes" de son armée dans le Sud, faisant état de "dizaines" de localités reprises "cette semaine" aux Russes dans cette région et dans l'Est.

