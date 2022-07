Meurtre non-résolu d'une Allemande: un suspect arrêté 17 ans plus tard en Australie

Un suspect a été arrêté ce mardi en Australie dans l'enquête sur le meurtre d'une jeune Allemande, il y a plus de 17 ans. L'affaire n'avait jamais été résolue.

Un homme a été arrêté ce mardi en Australie dans l'affaire du meurtre il y a plus de 17 ans d'une jeune touriste allemande sur la côte est du pays, selon la police.

Le suspect, âgé de 42 ans, a été appréhendé dans l'Etat d'Australie occidentale, a indiqué dans un communiqué la police de Richmond, dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud (est), dont six agents se sont déplacés à l'autre bout du pays pour effectuer cette arrestation.

La victime, Simone Strobel, 25 ans, avait disparu en février 2005 d'un parc pour caravanes après une soirée passée avec son compagnon et des amis dans la petite ville de Lismore, sur la côte est de l'Australie. Son corps avait été découvert six jours plus tard, dissimulé sous des feuilles de palmier, dans un terrain de sport voisin.

Aucune arrestation jusqu'à aujourd'hui

L'enquête de la police locale, en collaboration avec la police de Wuerzburg (Allemagne), n'avait jusqu'à présent abouti à aucune arrestation.

En 2007, le coroner de Nouvelle-Galles du Sud avait estimé qu'il n'existait pas suffisamment de preuves pour incriminer quiconque dans la mort de la jeune femme.

Il y a deux ans, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud avait offert une récompense d'un million de dollars australiens, soit 682.000 euros, pour toute information pouvant conduire à l'inculpation du meurtrier. La police allemande avait pour sa part offert une récompense de 10.000 euros en 2014.