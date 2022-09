Royaume-Uni: Camilla, de maîtresse détestée de Charles, à reine consort

Avec l'accession au trône de Charles III, Camilla devient effectivement reine consort. Un statut de premier rang pour l'ex-maîtresse très impopulaire.

Camilla, épouse du nouveau roi Charles III, est désormais reine consort. Après s’être mariée avec Charles en 2005, elle avait confié à quelques journalistes: vous venez d’assister au mariage de "deux vieux cons". Un signe d’humour anglais, d’autodérision et donc d’intelligence. Une façon aussi de plaisanter sur son âge. Elle avait 57 ans le jour de ce mariage.

Sa première rencontre avec Charles remonte à 1970 lors d’une partie de polo. Elle a abordé le jeune prince en lui disant : Savez-vous que mon arrière grand-mère était la maîtresse de votre arrière-arrière-grand-père, le roi Edouard 7. Ce qui est vrai: Alice Keppel a été une des maîtresses préférées d’Edouard 7, à qui on a prêté 55 liaisons sérieuses.

Après cette entrée en matière, Charles et Camilla ont connu une courte idylle, puis Charles est parti faire un service militaire de cinq ans sans rien lui promettre. Parce qu’il savait que Camilla n’était pas assez noble et avait eu trop d’amants pour pouvoir devenir la future reine d'Angleterre.

Elizabeth II a fini par l’accepter

Du coup, Camilla s’est mariée avec un bel officier, monsieur Parker Bowl, avec qui elle a eu deux enfants. Charles s’est marié avec Lady Di. Et on connaît la suite. En 1995, Lady Di donne une interview à la BBC pour dire que Charles et Camilla ne se sont jamais quittés : "Nous étions trois dans ce mariage". Façon extrêmement classe d’avouer être cocue…

A ce moment-là, Camilla est devenue la femme la plus impopulaire d’Angleterre. Et de loin… On peut même dire la plus détestée. Surtout que la presse, peu avant, avait publié la retranscription d’une longue conversation téléphonique entre Charles et Diana, à caractère très érotique. Charles lui disait qu’il rêvait de vivre dans sa culotte. Énorme scandale. La reine avait fait savoir que jamais elle n'accepterait la maîtresse de son fils. La presse la traitait de sorcière, de briseuse de couple.

Mais finalement Charles, peut-être pour la première fois, a fait preuve de caractère. Il a fait savoir que son histoire avec Camilla n'était pas négociable. Ils se sont mariés et même la reine Elizabeth II a fini par l’accepter puisque c’est elle, en février dernier, qui a décidé que Camilla serait reine consort. C'est-à-dire reine qui ne règne pas, épouse du roi, sans aucun pouvoir mais avec un titre. Elle était jusqu'à samedi son altesse royale, duchesse de Cornouaille et princesse de Galles. Elle est désormais, sa majesté la reine.