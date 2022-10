Royaume-Uni: qui est le nouveau Premier ministre, Rishi Sunak?

Après avoir été ministre des Finances, Rishi Sunak est devenu le nouveau Premier ministre britannique, ce mardi. Ancien banquier, âgé de 42 ans, il est le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire contemporaine du Royaume-Uni. Après sa victoire au sein du Parti conservateur lundi, il a promis "stabilité et unité".

C'est le troisième chef du gouvernement britannique en trois mois. Rishi Sunak est devenu Premier ministre du Royaume-Uni, ce mardi 25 octobre. Il a officiellement été nommé par Charles III, le nouveau roi, après sa victoire au sein du Parti conservateur.

Cette nomination intervient à la suite de la démission, jeudi, de Liz Truss, après seulement 44 jours au pouvoir. Le Royaume-Uni est confronté à une grave crise économique et sociale. L'inflation dépasse 10%, au plus haut dans le G7. Les prix de l'énergie et de l'alimentation flambent et le risque de récession plane.

Rishi Sunak est âgé de 42 ans. Il est le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire contemporaine du pays. Ancien banquier et ministre des Finances, il est aussi le premier chef de gouvernement d'origine indienne.

Un premier ministre multi-millionaire

Riche homme d'affaires, sa fortune est estimée au double de celle du couple royal. Après avoir fait ses études dans la meilleure université anglaise Oxford, puis américaine Stanford, il est devenu analyste chez Goldman Sachs. À 35 ans, il était déjà millionnaire. Il a également épousé une femme richissime, héritière d'une des plus grosses fortunes indienne.

Le nouveau chef de gouvernement a promis "stabilité" et "unité". "Rassembler le parti et le pays sera ma priorité absolue", a-t-il déclaré avant d'ajouter: "Le Royaume-Uni est un grand pays, mais il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés à un profond défi économique".

Il prend d'ailleurs la tête d'un parti conservateur très divisé, après douze ans au pouvoir. L'opposition travailliste, elle, culmine dans les sondages à deux ans des élections générales. Rishi Sunak a prévenu les députés de son camp qu'ils devaient "s'unir ou mourir".

Au pouvoir grâce à un concours de circonstances

Selon un sondage Ipsos publié lundi, 62% des électeurs souhaitent des élections anticipées avant la fin 2022. Réclamées par le Labour (parti travailliste), l'idée est exclue par Rishi Sunak.

Brexiter de la première heure, il est arrivé au pouvoir grâce à un concours de circonstances.

Quand Boris Johnson faisait face à de multiples scandales, Rishi Sunak était ministre des Finances. Ce dernier n'était d'ailleurs pas irréprochable: il a aussi organisé des fêtes en plein confinement et est soupçonné d’un montage fiscal qui a permis à son épouse de déclarer sa fortune en Inde plutôt qu’en Angleterre.

Il n'était donc pas l'homme politique le plus populaire mais il a su jouer une carte: il est le premier à avoir lâché Boris Johnson à la suite de ses scandales, avant d'être suivi par la moitié des autres ministres. Après la démission de Johnson, il a tenté de lui succéder, en vain. Sauf que Liz Truss a été désavouée par les marchés financiers à cause de son programme économique et voilà que la place s'est libérée. Seul candidat pour prendre la tête du parti, il a donc été élu.