Russie: l'annexion de territoires ukrainiens officialisée par Moscou ce vendredi

La Russie va entériner, ce vendredi, l'annexion de territoires qu'elle contrôle en Ukraine, lors d'une cérémonie au Kremlin. Vladimir Poutine prononcera un long discours, d'après la présidence russe. Les Occidentaux ne devraient pas reconnaître cette annexion.

L'annexion de territoires ukrainiens par la Russie ne devrait pas être reconnue par la communauté internationale, mais elle sera officialisée par Vladimir Poutine, ce vendredi.

"Une cérémonie de signature d'accords sur l'entrée des nouveaux territoires dans la Fédération de Russie se tiendra demain à 15h (12h GMT) au Kremlin", a dit à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Lors de cette cérémonie, Vladimir Poutine prononcera un discours "volumineux".

Moscou défendra ces territoires avec tous les moyens

Ces territoires seront donc annexés trois jours après la fin des "référendums", menés dans quatre régions d'Ukraine contrôlées en partie par Moscou: Donetsk et Lougansk dans l'est, Kherson et Zaporijjia dans le sud.

Des votes qui sont qualifiés de "simulacres" par Kiev. De leur côté, plusieurs responsables russes ont affirmé que ces territoires seront considérés comme faisant partie du pays et qu'ils seront défendus, "y compris avec les armes nucléaires stratégiques".

Vladimir Poutine a déclaré la semaine dernière que la Russie était prête à utiliser "tous les moyens" de son arsenal pour "défendre" son territoire. "Ce n'est pas du bluff", a-t-il affirmé.