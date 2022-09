Votes d'annexion: les autorités prorusses de régions ukrainiennes annoncent le "oui" en tête

C'est le "oui" qui l'aurait emporté dans les référendums d'annexion à la Russie de quatre régions ukrainiennes ont annoncé les autorités prorusses. Ces votes avaient lieu depuis le 23 septembre. Le chef de la diplomatie ukrainienne a, pour sa part, annoncé que ces résultats ne changeront rien.

C'est le "oui" qui l'aurait emporté dans les référendums d'annexion à la Russie de quatre régions ukrainiennes, selon des résultats "préliminaires", annoncent les autorités prorusses, ce mardi 27 septembre 2022.

Le "oui" remporterait entre 97 et 98% des suffrages après dépouillement de 20 à 27% des votes, ont rapporté les agences Ria Novosti, Tass et Interfax.

Depuis le 23 septembre, ces votes avaient lieu dans les régions séparatistes de Donetsk et Lougansk (est) et celles sous occupation russe de Kherson et Zaporijjia (sud).

"Oui" à 97% pour l'annexion de la Crimée en 2014

"Cela ne changera rien à notre politique, à notre diplomatie et à nos actions sur le terrain militaire", a déclaré Dmytro Kouleba, chef de la diplomatie ukrainienne, lors d'une conférence de presse à Kiev avec son homologue française, Catherine Colonna.

Pour rappel, le "oui" l'avait, soit disant, emporté à 96,77% lors du référendum d'annexion de la Crimée en 2014.