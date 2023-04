Etats-Unis: Tucker Carlson, présentateur et idéologue vedette de Fox News, s’est fait virer

Dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, Laurent Neumann dresse le portrait de Tucker Carlson, présentateur vedette de Fox News qui s’est fait virer.

Tucker Carlson, le présentateur vedette de la chaîne Fox News et idéologue influent de la droite conservatrice américaine, a été viré. Vendredi, il était à l’antenne. Lundi, il n’y était plus. Motif : secret défense. Mais ce licenciement intervient tout juste une semaine après que Fox News a accepté de verser 787 millions de dollars de dédommagements à l’entreprise Dominion, fabricant de machines de vote électronique, afin d’éviter un procès public en diffamation. La chaîne, et singulièrement Tucker Carlson, avaient passé leur temps à expliquer, à coups de fake news, que l’élection présidentielle de 2020 avait été truquée par cette entreprise, Dominion, au profit de Joe Biden.

Mais ce n’est pas la seule explication. Dans le cadre de cette affaire, de nombreux messages privés de Tucker Carlson ont été rendus publics, dans lesquels il critiquait la direction de la chaîne et surtout son propriétaire, Rupert Murdoch. En outre, Tucker Carlson faisait l’objet d’une plainte d’une de ses anciennes collaboratrices, Abby Grossberg, qui l’accusait d’avoir instauré un environnement toxique et misogyne à la Fox.

Obsédé par l’immigration

C’était la star de Fox News. Depuis 2016, son show à 20h, "Tucker Carlson Tonight", réunissait plus de 3 millions de téléspectateurs chaque soir. Sans compter ses vidéos virales sur les réseaux sociaux, ses podcasts… Sans doute l’idéologue le plus influent de la droite conservatrice américaine. Dans sa ligne de mire : les démocrates, les wokistes, les LGBT, les féministes, les militants de Black Lives Matter…

Littéralement obsédé par l’immigration, Tucker Carlson a surtout banalisé la théorie raciste du grand remplacement, prétendant même que les démocrates fomentaient un complot secret contre l’Amérique : légaliser en masse les immigrés pour modifier le corps électoral et ainsi conserver le pouvoir. Très précisément la thèse des suprémacistes blancs.

Il a aussi semé le doute sur les vaccins pendant l’épidémie de Covid, sur la réalité de l’émeute du 6 janvier 2012 contre le Capitole et même sur le bien-fondé de l’aide militaire américaine à l’Ukraine en relayant les éléments de langage du Kremlin. Surprise : quelques heures après son départ, devinez qui lui a fait des offres d’embauche ? La chaîne Russia Today !