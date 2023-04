"On est encore en retard là-dessus": la charge mentale au coeur d'un nouveau film avec Franck Dubosc

A l'affiche du film "10 jours encore sans maman", réalisé par Ludovic Bernard, Franck Dubosc raconte avec humour la problématique de la charge mentale dans les familles. Au micro de RMC, il n'exclut pas non plus d'aller cet été au camping des Flots Bleus, pour ses vacances, quelques jours après sa réouverture à la suite de l'incendie qui l'avait ravagé l'été dernier.

"Une comédie à la Buster Keaton" pour raconter les problématiques de répartition des tâches dans le couple. Après "10 jours sans maman", sorti juste avant le confinement en février 2020, Franck Dubosc et sa petite famille sont de retour, en vacances au ski, dans "10 jours encore sans maman".

Antoine, le personnage campé par Franck Dubosc, est désormais homme au foyer après son licenciement. Il ressent un besoin de vacances en famille et les dix jours au ski arrivent parfaitement. Sauf que sa femme ne peut pas partir pour des raisons professionnelles. Il va donc se retrouver "10 jours sans maman" au ski.

Un homme, quatre enfants skis aux pieds. Le tournage, pendant deux mois à Courchevel, n'a pas été une promenade de santé pour le comédien. "Je peux vous dire que l'arnica a été mon amie pendant deux mois de tournage" raconte-t-il, au micro de la Matinale Week-End de RMC.

Un scénario qui raconte un papa qui galère, ça sent le vécu pour Franck Dubosc. "Je vis exactement la même chose, sauf que je n'en ai que deux, heureusement."

"Je me suis retrouvé, après que le premier (film) soit sorti, tout seul à la maison avec les enfants. J'ai tenu deux jours. Le ski avec les enfants, je vis la même chose: les enfants déshabillés, habillés, jamais contents. Il fait trop chaud, trop froid, les chaussures font mal. Je préférais y aller tout seul avec ma femme."

La France compte aujourd'hui environ 100.000 pères au foyer contre 2 millions de mères au foyer. "Ce n'est pas encore entré dans les mœurs. Moi, je trouve ça plutôt glorieux de pouvoir dire je suis un homme au foyer, mais ce ne l'est pas encore (ancré dans la société)."

Après le film, Franck Dubosc ne conseillerait à personne d'être "au foyer". "Je pense qu'il faut que les choses s'équilibrent. Il faut un papa et maman au foyer", même s'il concède qu'une fois les deux parents revenus du travail, "c'est la maman qui, une fois de plus, prend le dessus".

"Souvent, c'est les enfants qui nous y amènent. Alors est-ce que c'est nous? Dès la naissance, on leur inculque que ça n'est plus aller vers la maman ou quoi. Moi, je sais que quand qu'on est là le soir avec ma femme, les enfants, c'est à maman qu'on demande, c'est maman qui sait", explique-t-il.

Franck Dubosc fait d'ailleurs son "mea culpa" en concédant que sa femme "pense beaucoup aux choses": "J'ai conscience que c'est qu'on est encore en retard là-dessus".

Des vacances au ski aux vacances d'été, il n'y a qu'un pas. L'été dernier a été marqué par les dramatiques incendies des Landes, qui ont notamment détruit le camping des Flots Bleus, au Pyla sur Mer, lieu de tournage de la fameuse trilogie Camping, où Franck Dubosc campait le rôle de Patrick Chirac. Le camping a rouvert la semaine dernière, après plusieurs mois de travaux.

Si un quatrième volet ne semble pas à l'étude ("il manque beaucoup de monde", explique l'acteur, notamment après les décès de Mylène Demongeot et Claude Brasseur), il n'exclut pas de passer quelques jours de vacances au camping.

"Dans la vraie vie, je me suis posé la question, je vous l'avoue. J'adore la région. Je n'ai plus fait de camping depuis très longtemps et je rêve tellement que mes enfants connaissent cette expérience".