Pierre Palmade: faut-il déprogrammer les pièces de théâtre qu'il a écrites?

Après le musée Grévin qui a retiré sa statue de cire, deux municipalités ont décidé de déprogrammer des pièces de Pierre Palmade, le comédien qui esst en détention provisoire après avoir provoqué un accident de la route sous l'emprise de cocaïne.

Les oeuvres de Pierre Palmade doivent-elles être censurées? La ville de Fameck (Moselle) a pris, à l'unanimité du conseil municipal, la décision de déprogrammer la pièce culte "Ils s'aiment !", coécrite par Pierre Palmade et Muriel Robin en 1996. À Montargis dans le Loiret, une décision similaire a été prise.

"Je suis dans une ville où il y a une zone urbaine sensible, on ne peut pas prôner d'un côté la lutte contre les stupéfiants (...) et dans le même temps ne pas se soucier (du fait) qu'un artiste (en) utilise, avec les conséquences que ça peut avoir", a fait valoir le maire de Fameck Michel Liebgott à l'AFP.

L'élu a également évoqué l'enquête pour détention d'images pédopornographiques visant l'humoriste pour justifier le choix de sa municipalité.

"On doit donner l'exemple"

Des décisions qui font débat ce mercredi sur le plateau des "Grandes Gueules" alors que le comédien, à l'origine d'un accident de la route sous l'emprise de cocaïne, vient d'être placé en détention provisoire, en l'attente de son jugement. "On est dans une société où l'on doit donner l'exemple et quel exemple donne-t-on à notre jeunesse si l'on promeut un homme qui a provoqué un accident grave sous l'usage de stupéfiants et qui n'est pas sa première incartade?", interroge Mehdi Ghezzar qui comprend les décisions des municipalités de Fameck et Montargis.

"Quelle image va-t-on donner à des gamins ou des adolescents qui vont le voir? On n'est pas en train de parler d'un artiste qui a été attrapé avec un joint à la bouche. On parle d'une personne qui a brisé une famille, c'est bien plus grave", ajoute-t-il.

"Il ne faut pas que la société soit gérée par des émotions"

De son côté, l'avocate Sarah Saldmann se dit très attachée à la présomption d'innocence et juge qu'il n'y a pas de promotion de l'alcool ou de la drogue dans les spectacles visés. Quant aux accusations de pédopornographie qui visent l'acteur, elle rappelle qu'il ne s'agit pour l'instant justement que d'accusations.

"Je partage l'émotion de Mehdi mais il ne faut pas que la société soit gérée par des émotions", estime l'économiste Thomas Porcher. "Sinon demain, il va sortir de chez lui et on va le poursuivre et lui balancer des cailloux. On le juge pour une affaire, on ne va pas aller retirer un film où il aurait joué en 1992. "Il faut penser aux dérives de demain si cela arrive. Attention à ne pas faire comme aux Etats-Unis !", ajoute-t-il.

Avant Montargis et Fameck, le musée Grévin avait ouvert la voie à de telles décisions en décidant de retirer la statue de cire de Pierre Palmade le 20 février dernier. "Nos visiteurs n'avaient pas forcément envie de voir Palmade sur leurs parcours, une réaction assez légitime en France", avait alors assuré au Parisien le directeur du musée Grévin, Yves Delhommeau, ajoutant qu'un visiteur avait déjà pris l'initiative de retourner la statue du comédien face au mur.