Pourquoi Line Renaud reçoit la grand-croix de la Légion d’honneur

Line Renaud est élevée ce vendredi à la dignité de grand-croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction possible.

C’est un grand jour pour Line Renaud. A 94 ans, elle reçoit ce vendredi à l’Elysée les insignes de grand-croix de la Légion d’honneur, la plus haute distinction possible, très rarement accordée à des artistes. Ils ne sont qu’une poignée depuis 20 ans. Les comédiens Michèle Morgan et Michel Bouquet, le peintre Pierre Soulages, les écrivains Henry Troyat et Jean d’Ormesson... Et aujourd’hui, c’est donc une chanteuse de cabaret qui rejoint cette élite républicaine.

Parce que c’est bien dans les cabarets, en France et aux Etats-Unis, que Line Renaud a connu ses plus grands succès. Dans les années 50 et 60, elle chantait à Las Vegas, où une rue porte aujourd’hui son nom. Elle était la copine de Marlon Brando, Elvis Presley, Sinatra, Elisabeth Taylor… Elle était aussi la maîtresse du patron du César Palace, son mari Loulou Gasquet étant resté en France. Elle était à l’époque une des Françaises les plus connues aux Etats-Unis. Edith Piaf, jalouse, a essayé de l'empêcher d’enregistrer des disques. La "méchante" Edith Piaf, a commenté Line Renaud plus tard.

Sa carrière a commencé en 1940, dans le café de sa grand-mère. Puis un premier disque en 1945. Dans les années 70, Thierry le Luron se moquait déjà de son âge et de la longueur de sa carrière. Qui aurait cru qu’elle serait toujours là, 50 ans plus tard?

Des engagements très forts

Mais si elle est distinguée par Emmanuel Macron ce vendredi, c’est surtout grâce à ses engagements. Elle a été une des premières à se mobiliser pour la lutte contre le sida, à une époque où cette maladie faisait peur. Elle a importé en France le Sidaction, avec Elizabeth Taylor. Elle a imposé cette émission qui passait en même temps, sur les six chaînes de la télé française. Cela n’avait jamais été fait, et n’a jamais été refait depuis. Elle milite aujourd’hui pour le droit à mourir dans la dignité.

Politiquement, elle a soutenu Jacques Chirac et le RPR. Puis Bertrand Delanoë pour la mairie de Paris. Puis Emmanuel Macron. Elle est proche du président et de sa femme, Brigitte. Dans la vie, elle a deux grandes qualités. Elle fait preuve d’une incroyable curiosité pour les autres. Et elle est d’une fidélité jamais prise en défaut.