Série Netflix sur Bernard Tapie: la promo qui agace ses proches

La minisérie Netflix inspirée de la vie de Bernard Tapie, qui sortira le 13 septembre sur la plateforme de streaming, agace ses proches.

A quelques mois de sa sortie, la série Netflix sur Bernard Tapie fait déjà parler d’elle. Deux épisodes sur les sept que compte cette minisérie ont été diffusés dimanche à Canneseries, accompagnés d’une promo qui a fait grincer des dents.

Dans un post Instagram, la plateforme a décrit l’homme comme "businessman, homme politique, arnaqueur, patron de l’Olympique de Marseille, chanteur...". "'Tapie l'arnaqueur'. Sachant qu'il avait verbalisé avant sa mort qu'il était contre cette série... Comme quoi l'irrespect n'a pas de limite", s'indigne Sophie Tapie, sa fille, sur Instagram. Avant un rétropédalage de Netflix qui a fait disparaitre le terme "arnaqueur" du texte de promo de la série.

Bernard Tapie y était opposé

Mais le mal est fait. Il faut dire que le clan Tapie était déjà opposé au projet, comme l’avait expliqué Dominique Tapie, la veuve de l’ex-patron de l’OM il y a un mois sur RTL: "La personne qui a fait cette série était venue voir Bernard et il lui avait dit 'Non, si quelqu'un doit raconter mon histoire, ce sera mon fils Laurent'. Et voilà... No comment".

Bernard Tapie lui-même s’y était opposé en 2021 avant sa mort: "Le faire sans me demander mon accord de principe, ce n'est pas très bien, il y a des choses qu'on ne fait pas", avait-il déclaré dans Var Matin.

La diffusion de cette mini-série est prévue à partir du 13 septembre. Fabrice Luchini, Camille Chamoux et Joséphine Japy seront aux côtés de Laurent Lafitte qui incarne le rôle titre.