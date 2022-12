Adrien Quatennens devant la justice: comment va se passer la procédure de "plaider-coupable"?

Le député LFI Adrien Quatennens est convoqué devant la procureure de Lille, pour une procédure de plaider-coupable ce mardi. Une procédure accélérée rendue possible parce que l'élu a reconnu avoir giflé son épouse après leur séparation.

Le député sera assisté de son avocate face à la procureure pour négocier sa peine à huis clos. Son épouse, qui a déposé deux plaintes pour violences et harcèlement ne sera pas présente. Cette procédure accélérée n'est possible que parce que le député LFI a reconnu certains faits: il a admis avoir giflé son épouse après leur séparation et lui avoir envoyé de nombreux SMS.

Le député libre d'accepter ou refuser la peine proposée

Ce mardi, la procureure va donc lui proposer une peine qui pourrait aller jusqu'à 3 ans de prison. Adrien Quatennens peut la refuser, à ce moment-là, le processus simplifié s'arrête et un procès aura lieu.

Sinon, il peut l'accepter immédiatement ou sous 10 jours. L'affaire passera alors devant un juge indépendant, pour homologation: l'audience devrait être cette fois-ci publique. La victime, Céline Quatennens pourra être présente, ou bien représentée par son avocat, pour réclamer des dommages et intérêts. Adrien Quatennens aura ensuite 10 jours pour faire appel de la décision.

Depuis les révélations publiques, l'élu n'a pas repris son poste à l'Assemblée et reste exclu des activités parlementaire LFI jusqu'à la décision de la justice. Une réunion du groupe parlementaire LFI est prévue ce mardi pour décider de la suite.