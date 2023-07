"C’est traumatisant": deux jeunes femmes découvrent une caméra cachée dans une location

Madison et son amie ont loué un appartement en Haute-Savoie. Mais après deux nuits, elles se rendent compte qu'une caméra cachée est installée dans un radio-réveil dans la salle de bains, et les filme quand elles sont sous la douche. Elles ont déposé plainte.

Dans l'appartement qu'elles louaient près d'Annecy, en Haute-Savoie, en mai dernier, deux jeunes femmes ont découvert une caméra cachée dans un radio-réveil dirigé vers la douche. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Annecy pour captation d'images et d'atteinte à la vie privée.

Madison, l'une de ces jeunes femmes, a raconté son expérience cauchemardesque sur TikTok, et sa vidéo a fait des millions de vues. C’est après deux nuits dans cet Airbnb, qu'elle a tiqué sur la disposition bizarre du réveil posé en équilibre sur du papier toilette, juste en face de la douche.

“Je l’ai retourné, j’ai vu la carte mémoire derrière et après, en jouant avec la lumière, j’ai vu l'objectif caché derrière une vitre sans tain”, explique-t-elle.

L'appartement toujours disponible à la location sur d'autres plateformes

Tout de suite, elle et son amie appellent Airbnb, puis portent plainte. À la gendarmerie, elles visionnent des enregistrements sur lesquels on peut les voir se doucher. La caméra enregistrait non-stop depuis mars.

“C’est une violation de l’intimité. C’est traumatisant. Mon intégrité physique n’a pas été remise en cause, mais tout le reste oui. Alors que lui vit tranquillement la sienne et qu’il continue à se faire de l’argent avec la location de son appartement”, appuie-t-elle.

La situation est d'autant plus compliquée à vivre que le logement, s'il a été retiré d'Airbnb, est toujours en location sur d'autres plateformes malgré les signalements de Madison et son amie. “Je suis un peu frustrée parce que je me dis que je pourrais éviter à d’autres personnes de vivre ce que j’ai vécu. J’ai l’impression qu’on me dit, ‘ok vous avez vécu un sale truc, mais vu que ce n’est pas arrivé chez nous, ça ne nous concerne pas’”, affirme-t-elle.

Une enquête est en cours. Elle doit notamment permettre d'identifier la dizaine de personnes qui apparaissent sur les vidéos retrouvées dans la caméra.