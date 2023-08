"Condamnation égal expulsion": le gouvernement assume après l'expulsion d'un émeutier de son HLM

Un homme condamné à 12 mois de prison pour avoir pris part, fin juin, aux violences urbaines dans le Val-d'Oise, a été expulsé mercredi avec ses proches du logement social qu'ils occupaient. Une décision que le gouvernement, par la voix de la secrétaire d'Etat chargée de la Ville Sabrina Agresti-Roubache, assume.

Après l'expulsion d'un émeutier et de sa famille de leur logement social de Deuil-la-Barre (Val-d'Oise), le gouvernement assume: "Condamnation égale expulsion d'un logement social, ça ne me gêne", a déclaré ce vendredi sur RMC et BFMTV la secrétaire d'Etat chargée de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, invoquant "la tranquillité publique".

"Ils n'ont pas leur place dans un logement social, je n'ai pas de mal à l'assumer (...) Quand on est parent, on a une responsabilité. Quand on a des frères et des soeurs dont on doit s'occuper, on a une responsabilité de rester dans le cadre de la loi", a-t-elle poursuivi.