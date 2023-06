Attaque au couteau à Annecy: le profil de l'assaillant, qui se déclare "chrétien de Syrie"

L'assaillant qui a fait six blessés dont quatre enfants dans un état grave, lors d'une attaque au couteau ce jeudi matin à Annecy, est un homme de nationalité syrienne, inconnu jusque-là des services de police. Il était en situation régulière et se dit "chrétien de Syrie".

Un homme a fait six blessés dont quatre enfants en bas âge ce jeudi matin à Annecy (Haute-Savoie) lors d'une attaque au couteau. L'homme s'est attaqué à des enfants âgés d'environ trois ans sur une aire de jeu dans le grand parc qui borde le lac d'Annecy, dans le centre historique.

Selon les informations du service police-justice de RMC, l'assaillant, qui a été maîtrisé et interpellé par les forces de l'ordre, est un ressortissant syrien âgé d'une trentaine d'années, né en 1991.

Il était en situation régulière en Europe sous le statut de réfugié. Il avait fait une demande d'asile en France fin novembre 2022, une demande qui aurait été refusée il y a quelques jours. En 2013, il s’était installé en Suède, où il s'est marié et est devenu père d’un jeune enfant âgé de trois ans aujourd'hui, et où il avait obtenu le droit d’asile.

Il se dit "chrétien de Syrie"

Ce suspect se déclare "chrétien de Syrie". Sur lui, il portait effectivement une croix chrétienne. Dans une vidéo insoutenable circulant sur les réseaux sociaux, filmée par un témoin et que nous avons pu consulter, on voit cet homme tenir son pendentif en main et dire en Anglais: "In the name of Jesus Christ", ce qui veut dire en français "Au nom de Jésus Christ".

Jusque-là, l'homme était inconnu des services de police, et l'on ignore encore pour le moment les raisons exactes de son geste. Il reste à ce stade en garde à vue.

Une cellule de crise a été installée à la préfecture de Haute-Savoie, qui a aussi mis en place un dispositif d'information à destination du public, joignable au 04 50 33 61 33.