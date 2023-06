EN DIRECT Attaque au couteau à Annecy: six enfants et un adulte blessés, trois dans un état grave

Le maire écologiste d'Annecy François Astorg a dénoncé sur Twitter une "effroyable attaque" dans sa ville et adresse ses pensées "aux victimes et aux familles".

Il s'exprimera en compagnie du préfet et du procureur d'Annecy à la mi-journée et demande aux Annéciens et aux Annéciennes d'éviter le secteur du Pâquier, où s'est déroulée l'attaque.