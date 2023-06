Six blessés dont quatre enfants: ce que l'on sait sur l'attaque au couteau à Annecy

Une attaque au couteau a fait six blessés dont quatre enfants en bas âge à Annecy (Haute-Savoie), ce jeudi matin, dans un parc au bord du lac. L'auteur des faits a été arrêté par la police.

Les faits

Annecy (Haute-Savoie), le Pâquier, environ 9h45: des enfants jouent sur une aire de jeux située sur cette grande plaine au bord du lac d'Annecy. Autour d'eux, des bateaux, des pédalos et beaucoup de touristes. Un homme, foulard bleu sur la tête, s'en prend à ce groupe d'enfants en bas âge et les attaque à l'arme blanche.

Selon plusieurs témoins, l'homme a tenté de s'enfuir de l'aire de jeu après avoir attaqué les enfants et s'en est pris à une personne âgée qu'il a blessée avant d'être interpellé très rapidement par la police et placé en garde à vue.

Le dernier bilan fait état de six blessés au total dont quatre enfants. Trois blessés, deux enfants et un adulte, sont entre la vie et la mort, leur pronostic vital étant engagé. Les victimes ont été transférées au centre hospitalier Annecy-Genevois.

Le suspect

Le suspect est un homme de nationalité syrienne, né en 1991, inconnu des services de police en France. Il avait fait une demande d'asile à la fin du mois de novembre dernier auprès de la France ainsi qu'en Suède, où il avait vécu dix ans. Sa demande a été acceptée en Suède le 26 avril dernier.

Ainsi, il a le statut de réfugié, en situation régulière sur le territoire français et pouvait donc circuler librement partout dans l'Union européenne. La demande en France n'avait pas été tranchée, mais, de facto, était annulée du fait de l'acceptation de la demande suédoise. Le suspect se déclare "chrétien de Syrie". Il portait une croix lors de l'attaque.

La qualification des faits

Le suspect n'a pas, pour l'instant, expliqué son geste aux enquêteurs. Le parquet national anti-terroriste ne s'est pas encore saisi de l'affaire. Selon les évolutions de l'enquête et l'évaluation qui en est faite, le caractère terroriste pourra être utilisé par les enquêteurs.