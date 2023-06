Enfants poignardés à Annecy: Emmanuel Macron dénonce "une attaque d'une lâcheté absolue"

Le président de la République Emmanuel Macron a dénoncé ce jeudi une "effroyable attaque" à Annecy. Des enfants ont été blessés à l'arme blanche.

Le président de la République Emmanuel Macron a dénoncé ce jeudi une "attaque d'une lâcheté absolue" après l'agression au couteau à Annecy qui a fait cinq blessés dont quatre enfants plus tôt dans la matinée.

"Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés", a assuré le chef de l'Etat sur Twitter.

Le maire d'Annecy s'exprimera en compagnie du préfet et du procureur d'Annecy à la mi-journée et demande aux Annéciens et aux Annéciennes d'éviter le secteur du Pâquier, où s'est déroulée l'attaque.

La Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sont attendus à Annecy dans la journée .

Trois pronostics vitaux engagés

Plus tôt dans la matinée, un homme a poignardé plusieurs enfants d'environ 3 ans et une personne âgée dans un parc public près du lac d'Annecy. Il y a cinq blessés dont quatre enfants. Le pronostic vital est engagé pour deux enfants et un adulte.

La police est immédiatement intervenue et a interpellé l'assaillant. Les raisons de son geste ne sont pas connues pour le moment. Son identité et son profil sont en cours de vérification par les services d’enquête.