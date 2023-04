Marseille: un homme de 63 ans tué dans une nouvelle fusillade

Un homme a été tué à Marseille dans une fusillade lundi soir. Un autre homme, connu des services de police lui, a été grièvement blessé. Il a été transporté à l'hôpital en urgence absolue.

Un homme de 63 ans a été tué et un autre a été grièvement blessé dans une fusillade lundi soir dans une cité des quartiers nord de Marseille gangrénée par le trafic de drogues, a-t-on appris de sources policières.

Ce décès porte à 17 le nombre de victimes déjà tuées depuis le début de l'année au sein de la deuxième ville de France dans des violences généralement liées au trafic de stupéfiants.

Le sexagénaire, inconnu des services de police, a reçu plusieurs impacts de balles au niveau du thorax et était déjà décédé à l'arrivée des secours près d'un établissement de restauration rapide situé à côté d'un point de deal au sein de la cité de la Busserine dans le 14e arrondissement, a-t-on appris auprès d'une source policière.

Une deuxième victime en urgence absolue

La seconde victime, un trentenaire connu lui pour trafic de stupéfiants, présentait des impacts de balles au dos et aux membres inférieurs et a été transportée en urgence absolue à l'hôpital de la Timone. Plusieurs douilles de calibre 7,62 et 9 millimètres ont été retrouvées sur place et deux personnes ont pris la fuite, a indiqué une autre source policière. La préfète de police, Frédérique Camilleri, s'est rendue sur place.

Cette nouvelle fusillade surgit au lendemain de la mort d'un jeune de 18 ans tué d'une balle dans la tête dans une cité voisine, celle du Mail, alors qu'il était assis dans un canapé au pied d'un immeuble rongé par le trafic de drogues. Mi-mars, le corps d'un homme avait été retrouvé dans le coffre d'une voiture incendiée sur un parking de cette même cité de la Busserine.

Début avril, après trois fusillades qui avaient fait trois morts à Marseille, dont un adolescent de 16 ans, la procureure de Marseille, Dominique Laurens, avait évoqué une "logique de vendetta" entre bandes rivales régnant sur les trafics de stupéfiants. L'année 2022 avait déjà été particulièrement meurtrière dans les Bouches-du-Rhône, avec 32 victimes d'homicides en bande organisée, dont 28 à Marseille, selon les chiffres du parquet.

Plus de 30 de ces morts par balles de 2022 étaient directement "liés au trafic de stupéfiants", avait précisé la préfecture de police.