INFO RMC - Chanteloup-les-Vignes : des auteurs de rodéos urbains agressaient les policiers

Six personnes ont été interpellées après une série de rodéos à moto dans les Yvelines lors desquels les suspects n’avaient pas hésité à agresser des policiers et dégrader leurs voitures avec des boules de pétanque

Les interventions des policiers ne les avaient pas incités à stopper leurs rodéos, bien au contraire. Six personnes ont été arrêtées par les enquêteurs, selon les informations recueillies par RMC. Les suspects ont été identifiés par les policiers qui les soupçonnent d’avoir participé à une demi-douzaine de rodéos urbains ces dernières semaines dans le secteur de Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines. Les participants n’hésitaient pas à se filmer, diffuser les vidéos sur les réseaux sociaux, y compris les séquences où ils s’en prenaient aux fonctionnaires de police.



Ainsi, fin mars à Chanteloup-les-Vignes, une dizaine de pilotes de motocross qui faisaient du rodéo ont encerclé une voiture de police qui tentait d’intervenir. Une scène qui s’est reproduite plusieurs fois les jours suivants dans le même secteur, notamment à Carrières-sous-Poissy. Lors de certains de ces rodéos, les protagonistes ont insulté les policiers qui intervenaient et même lancé des boules de pétanque sur leurs voitures, occasionnant des blessures et des dégradations. Des actes dont ont aussi été victimes des policiers municipaux de Triel-sur-Seine.

Six suspects identifiés et interpellés

Grâce aux multiples indices recueillis par les policiers de Conflans-Sainte-Honorine, l’enquête a permis de cibler sept suspects, déjà connus des services de police pour la plupart d’entre eux. Certains de ces jeunes hommes roulant sans casque ont été formellement reconnus par les fonctionnaires lors des rodéos, a appris RMC.

D’autres suspects ont été identifiés à partir de l’analyse des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs ont également procédé à un examen minutieux des données téléphoniques enregistrées au moment des faits. Au cours des perquisitions menées cette semaine, les policiers ont retrouvé les mêmes vêtements ou accessoires que ceux portés par les pilotes des motocross recherchés, y compris des boules de pétanque.

Agés de 18 ans à 27 ans, les six suspects interpellés ont été placés en garde à vue, puis présentés à la justice. L’un d’eux n’a pas hésité à produire un faux document pour tenter de se constituer un alibi. Un seul de ces suspects n’avait jamais été arrêté, les autres ont déjà été mis en cause pour des affaires de violences et outrages sur des policiers, cambriolage, dégradations ou encore trafic de drogue. Une septième personne identifiée par les enquêteurs est encore recherchée.