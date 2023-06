Mort de Naël: une annexe de la mairie de Mantes-la-Jolie incendiée et "complètement détruite"

Une annexe de la mairie de Mantes-la-Jolie (Yvelines) a été incendiée en marge de violences urbaines après la mort de Naël, 17 ans, tué à Nanterre après un refus d'obtempérer.

Une annexe de la mairie de Mantes-la-Jolie (Yvelines), située dans le quartier du Val-Fourré, a été incendiée et "complètement détruite" dans la nuit de mardi à mercredi, après la mort d'un jeune automobiliste de 17 ans tué par un policier lors d'un contrôle routier, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

"La mairie de quartier a été complètement détruite par le feu (...) à la suite du drame épouvantable de Nanterre", a indiqué le maire de la ville, Raphaël Cognet (DVD), dans un communiqué publié sur Twitter. "Il n'y a pas eu de blessés", a indiqué la préfecture des Yvelines. Le feu a débuté vers 01h avant d'être maitrisé vers 03h30, a-t-on précisé de même source.

"Une fois passée la colère et la sidération, nous allons travailler avec tous les acteurs pour que la mairie annexe du Val-Fourré ouvre le plus rapidement possible", a ajouté le maire, soulignant que "les habitants" du quartier "désapprouvent très massivement cet acte". Il a également publié sur Twitter une photo de de la façade du bâtiment, ravagée par les flammes.

Tir à bout portant

Naël M., 17 ans, a été tué mardi matin, touché par une balle au thorax. Le drame, qui a relancé la controverse sur la réponse des forces de l'ordre dans ces situations, s'est produit près de la station de RER Nanterre-Préfecture.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, authentifiée par l'AFP, a montré qu'un des deux policiers tenait le conducteur en joue, avant de tirer à bout portant quand la voiture a redémarré.

Le véhicule a fini sa course quelques dizaines de mètres plus loin, encastré dans un poteau.

À la suite du drame, des affrontements ont eu lieu à Nanterre: 24 personnes ont été interpellées, 24 membres des forces de l'ordre légèrement blessés et 42 voitures brulées, a indiqué mercredi matin le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, sur Cnews, ajoutant que 350 policiers et gendarmes avaient été engagés.