Mort de Nahel: le procureur de Nanterre demande le placement en détention provisoire du policier

Le procureur de Nanterre a requis le placement en détention provisoire du policier qui a tiré sur le jeune Nahel (17 ans).

Le procureur de la République de Nanterre, Pascal Prache, a fait un point presse ce jeudi matin pour faire le point sur l'avancement des deux enquêtes ouvertes concernant la mort de Nahel (17 ans), ce mardi à Nanterre (Hauts-de-Seine).

Il a annoncé "qu'en l'état des investigations" le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme du policier "ne sont pas réunies".

"Le policier mis en cause a été déféré ce jeudi devant deux magistrats instructeurs co-saisis dns le cadre d'une information judiciaire du fait d'homicide volontaire. Au regard des faits, le parquet a requis le placement du policier auteur du tir en détention provisoire", a-t-il précisé.

Les précisions sur ce qu'il s'est passé avant le tir

Le procureur a également donné des précisions sur les faits intervenus avant les images du tir du policier. Selon les divers éléments recueillis par le parquet, les policiers ont signalé à 7h55 mardi matin un véhicule jaune Mercedes-AMG Classe avec une plaque polonaise circulant à vive allure dans une voie de bus des rues de Nanterre et présentant un danger pour des piétons et cyclistes, selon les policiers et les images de vidéo-surveillance.

Afin de le contrôler, les deux fonctionnaires ont tenté à distance de faire arrêter le véhicule à l'aide de la sirène deux-tons et d'annonces verbales à hauteur du véhicule en lui indiquant de stationner. Mais le véhicule "a redémarré en grillant le feu rouge" indique le procureur. Les policiers ont suivi cette voiture dans les rues de Nanterre.

Le véhicule a été contraint de s'arrêter plus en raison d'un embouteillage. Les policiers se positionnent à gauche du véhicule. Ils ont sorti leurs armes et les ont pointé sur le conducteur en demandant de couper le contact. Au moment où le véhicule a redémarré, un des policiers a tiré une fois, touchant le bras gauche et le thorax du conducteur. Le véhicule s'est ensuite encastré dans du mobilier urbain à 8h19, et le décès constaté à 9h15.

