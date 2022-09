Procès de l'attentat de Nice: les images de vidéosurveillance seront diffusées jeudi

Des images de l'attentat de Nice en 2016 vont être diffusées jeudi pendant le procès. Des images qui pourront être visionnées à la fois par le public et la presse. Des images qualifiées "d'extrêmement violentes" qui ont pour but d'"éclairer la cour" sur l'acte terroriste de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel.

Les images de vidéosurveillance de l'attentat de Nice, qui avait fait 86 morts le 14 juillet 2016, seront diffusées jeudi "en fin de matinée" au procès qui se tient à Paris depuis le 5 septembre, a annoncé mercredi le président de la cour d'assises spéciale.

Elles pourront être vues par tous, y compris le public et la presse, à Paris comme dans la salle de retransmission à Nice, a également tranché la cour. Ces "images extrêmement violentes" sont bien "de nature à éclairer la cour" sur l'acte criminel commis par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel au volant d'un camion-bélier sur la Promenade des Anglais, a estimé le président Laurent Raviot.

Et si aucun accusé n'est jugé pour complicité, l'attentat présente bien "un lien de connexité avec l'association de malfaiteurs terroriste" pour laquelle trois des huit accusés sont jugés, a ajouté le magistrat. Le président a également estimé que ce visionnage pourrait "éclairer la cour sur le nombre de victimes" et l'aider à "apprécier la notion de proximité et de périmètre de l'attentat".

A l'issue du verdict, si certains accusés sont jugés coupables, la cour devra en effet apprécier, lors d'une audience civile, la recevabilité des quelque 2000 constitutions de parties civiles enregistrées au début du procès. Le président a enfin expliqué avoir "pris en compte le fait que le visionnage de ce scellé, sollicité par de très nombreuses parties civiles, (pouvait) participer à leur compréhension de l'événement et au processus de réparation".

Des images filmées par des caméras de vidéo-surveillance

La cour a rejeté une demande de huis-clos partiel formulée par l'une des avocates des parties civiles, qui aurait exclu la presse et le public de la projection de ces images. Mais un "service d'ordre conséquent" sera présent dans la salle d'audience et dans les salles de retransmission, à Paris comme à Nice, pour qu'"il n'y ait aucune possibilité de captation d'images".

Ces images filmées par 20 caméras de vidéosurveillance de la ville de Nice démarrent à 21h34, "dès le moment où Mohamed Lahouaiej-Bouhlel arrive à son camion" garé dans la rue, en vélo, avait expliqué vendredi le policier qui avait été chargé de l'exploiter pour les besoins de l'enquête.

Elles comprennent une coupure de 41 minutes, durant laquelle "on le perd de vue", avant l'attaque proprement dite, d'une durée de 4 minutes 17, à partir du moment où le 19-tonnes loué quelques jours plus tôt par l'assaillant apparaît, "tous feux éteints", sur le trottoir de la Promenade des anglais, à 22h33.

Le président de la cour a lui-même pré-visionné la vidéo mardi soir en compagnie de la cour, des avocats de la défense et de nombreux avocats de parties civiles. "Il n'y a aucune obligation à regarder ces images. Les personnes qui hésitent à regarder ces images, je leur conseille vivement de ne pas le faire", a-t-il averti. "Je pense qu'il faut être conscients de l'effroi que ces images vont provoquer", avait aussi indiqué vendredi l'un des avocats généraux, Jean-Michel Bourlès.