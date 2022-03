Procès du 13-Novembre: Salah Abdeslam décide d'exercer son "droit au silence"

Au procès des attentats du 13-Novembre, Salah Abdeslam a indiqué ce mercredi devant la cour ne pas vouloir répondre aux questions. Il a invoqué son droit au silence, expliquant ne plus vouloir être traité de "provocateur".

Après Mohamed Abrini ce mardi, c'est au tour de Salah Abdeslam d'être interrogé ce mercredi par la cour au procès des attentats du 13-Novembre. Mais lors de la première question du président, ce dernier a refusé de répondre, invoquant son droit au silence.

"Je demande de faire usage de mon droit au silence. C’est mon droit, je n’ai pas à me justifier. Je garde le silence depuis six ans, ça n’a pas été facile. Je voulais garder cette position au début du procès, mais finalement j’ai changé d’avis et je me suis exprimé devant les parties civiles, avec respect. Mais là, je ne veux plus m’exprimer, je n’y arrive plus. Je ne veux pas qu’on me qualifie à nouveau de provocateur. C’est mieux comme ça, je préfère me taire", a-t-il déclaré.