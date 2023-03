Sainte-Soline: face aux accusations d'entraves aux secours, la préfecture publie un rapport détaillé

Le journal Le Monde affirmait mardi soir avoir eu accès à un enregistrement téléphonique qui prouve que le Samu a reçu des ordres de la part des forces de l'ordre de ne pas intervenir à Sainte-Soline le week-end dernier. Des affirmations contredites par la préfecture des Deux-Sèvres qui livre un rapport détaillé de l'intervention des secours.

Encore beaucoup d'interrogations autour des événements qui ont touché la manifestation interdite de Sainte-Soline le week-end dernier. Alors que certaines voix affirment que le Samu a été empêché d'intervenir pour porter secours à des blessés sur ordre des autorités, la préfecture des Deux-Sèvres a livré ce mardi, dans un rapport détaillé, le déroulé précis de l'intervention des secours.

À 13h49, un premier appel reçu par les pompiers signale un “homme blessé à la tête inconscient”. Une minute plus tard, deuxième appel. Cette fois au Samu, pour le même blessé. Les secours géolocalisent l’appel, déclenchent le Smur le plus proche, mais les minutes passent et impossible de trouver la victime, qui était en fait en pleine zone d’affrontement.

À 14h45, escorté par les gendarmes, l’équipage du SMUR tente péniblement de se rapprocher. Mais au final, c’est un médecin de la gendarmerie qui portera les premiers soins avant que le blessé ne soit pris en charge, puis héliporté.

Dans son rapport détaillé, la préfète souligne le refus de contact préalable des organisateurs, même pour mettre en place les secours, le danger d’intervenir sous les projectiles, et les appels fantaisistes pour des blessés qui n’ont jamais existé.

Un homme de 32 ans toujours dans le coma

Pourtant, selon des révélations du journal Le Monde, le Samu n’a pas eu le droit d’intervenir. C’est une équipe de la Ligue des droits de l'homme qui aurait eu en direct la confirmation que les forces de l’ordre interdisaient au Samu d’intervenir. Une révélation qu’ils étayent avec un enregistrement téléphonique auquel ils ont eu accès.

Le Samu aurait notamment indiqué: “On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c’est qu’on n’enverra pas d’hélico ou de Smur sur place, parce qu’on a ordre de ne pas en envoyer par les forces de l’ordre”.

Le Samu avait été appelé alors qu’il y avait plusieurs signalements de blessés. Plusieurs sont toujours dans un état grave à l'hôpital, dont un homme de 32 ans, grièvement touché à la tête. Ce militant anarchiste est toujours dans le coma. 47 gendarmes ont également été blessés dans les affrontements.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a précisé ce mardi avoir demandé "deux rapports", l'un à la préfète des Deux-Sèvres et l'autre au directeur général de la gendarmerie nationale, sur les événements de Sainte-Soline.