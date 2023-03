Retraites: des manifestants moins mobilisés à cause des violences et des dégradations?

La 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites est placée sous haute surveillance après les violences de la semaine dernière et les événements de Sainte-Soline. Une violence qui décourage certaines fois les opposants à la réforme à descendre dans la rue pour manifester.

Nouvelle journée de mobilisations contre la réforme des retraites, ce mardi. Une journée scrutée pour la violence qu'elle pourrait générer. Si elle est opposée à la réforme des retraites, Célia craint les manifestations. “J’aimerais soutenir les gens qui vont manifester. Mais j’ai peur! De gros dispositifs sont mis en place quand même et du coup ça dégénère, il y a les black blocs aussi… C’est risqué d’aller manifester aujourd’hui”, estime-t-elle.

Mais ces jeunes parents iront tout de même manifester à distance du cortège.

“Ça va vite les lacrymos, surtout en ce moment. C’est plus ça qui freinerait, on se demande où on se met dans le cortège, si on se met proche des syndicats parce que c’est plus sûr…”, indiquent-ils.