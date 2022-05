Une perquisition au siège français de McKinsey pour des soupçons d'optimisation fiscale

Une perquisition a lieu ce mardi au siège français de McKinsey, à Paris, dans le cadre d'une enquête du Parquet national financier sur des soupçons d'optimisation fiscale.

Le siège français de McKinsey perquisitionné. Dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte le 31 mars pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, les enquêteurs ont investi les bureaux du cabinet de conseil sur les Champs-Elysées, à Paris, ce mardi, a indiqué le Parquet national financier (PNF) à l'AFP. Le PNF a ouvert cette enquête suite au rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Les entités françaises du cabinet McKinsey y étaient accusées d'avoir mis en place un montage fiscal leur permettant de ne verser aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020.

Dans ce rapport remis le 16 mars, cette commission, initiée par le petit groupe CRCE à majorité communiste, assurait que les contrats passés entre l'Etat et plusieurs cabinets de conseil avaient "plus que doublé" entre 2018 et 2021, atteignant un montant record de plus d'un milliard d'euros en 2021. McKinsey s'est défendu en affirmant respecter les règles fiscales françaises, précisant qu'une de ses filiales avait payé l'impôt sur les sociétés pendant six ans sur la période évoquée par le Sénat.

Vives polémiques pendant la campagne présidentielle

Les révélations de la commission d'enquête avaient suscité pendant la campagne présidentielle de vives polémiques sur l'utilisation des fonds publics. L'opposition avait réclamé de manière répétée l'ouverture d'une enquête sur ce qu'elle considère comme du favoritisme dont la majorité macroniste ferait preuve au profit de ce cabinet de conseil, dont certains membres ont pu oeuvrer pour la Macronie, notamment lors de la présidentielle 2017.

Alors candidat, Emmanuel Macron avait estimé notamment que le non-paiement de l'impôt sur les sociétés par McKinsey s'expliquait par les règles fiscales en vigueur. "S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal", avait-il rétorqué le 27 mars à ceux qui lui reprochaient ces nombreux contrats.

Après "des vérifications", le PNF a ouvert le 31 mars une enquête sur le volet fiscal, confiée au Service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF). C'est le procureur financier Jean-François Bohnert qui l'avait annoncé le 6 avril, quatre jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, dans un communiqué qui ne mentionnait pas le nom de McKinsey. Le SEJF est un service de "police fiscale" créé en 2019 et placé sous la tutelle de Bercy.