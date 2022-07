"Aïe": les voitures des ministres à vide, climatisation en marche, pendant deux heures, Véran répond

Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a été interrogé par les journalistes sur les voitures des ministres qui tournent moteur allumé, climatisation en marche pendant plusieurs heures, dans la cour de l'Élysée. Une situation qui a fait tiqué le ministre en conférence de presse ce vendredi.

Des voitures de ministres qui tournent à vide (mis à part le chauffeur à l'intérieur), moteur allumé, climatisation en marche. Cette scène a choqué jusqu'aux journalistes présents dans la cour de l'Élysée, ce vendredi, lors du dernier conseil des ministres avant la pause estivale, alors que le gouvernement prône la sobriété énergétique depuis plusieurs semaines.

Interrogé en conférence de presse post-Conseil des ministres sur sur cette scène, le porte-parole du Gouvernement Olivier Véran a d'abord tiqué sur cette scène, en disant "Aïe", avant de donner raison au journaliste.

"Vous avez raison. Il faut faire attention à tout", explique le porte-parole du gouvernement.

"A chaque fois qu'on ne le fera pas, vous ne nous raterez pas et tant mieux"

Olivier Véran, qui avait annoncé les mesures de sobriété énergétique il y a deux semaines, estime que "montrer l'exemple de la part de l'État "implique deux choses":

"D'une part, cela va nécessiter de changer vite les comportement. D'autre part, à chaque fois qu'on ne le fera pas, vous ne nous raterez pas", dit-il en s'adressant aux journalistes.

Selon le porte-parole du gouvernement, c'est un mal pour un bien et c'est même "tant mieux" que les journalistes pointent ces problèmes de cohérence entre le discours et la réalité "parce que c'est ça qui accélerera le changmeent de comportement à tous et c'est un objectif partagé."