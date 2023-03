Après le 49.3, le gouvernement peut-il encore espérer élargir sa majorité à l'Assemblée?

Sans majorité absolue à l'Assmblée nationale, le gouvernement a dû utiliser le 49.3 pour faire passer sa réforme des retraites. Mais Emmanuel Macron peut-il encore gouverner comme cela pendant quatre ans? Dans son camp, certains plaident pour un élargissement de la majorité. Mais est-ce encore possible?

Emmanuel Macron s'est donc exprimé mercredi pour tenter d'apaiser la colère des manifestants après le passage en force de la réforme des retraites. Autre objectif pour le président: tenter de donner des issues possibles à la crise politique.

Emmanuel Macron a renouvelé sa confiance à Élisabeth Borne. Il lui demande de bâtir un programme de gouvernement et d'élargir la majorité. Trouver une nouvelle majorité à l'Assemblée, il y a d'abord ceux qui y croient. Le député Horizons Frédéric Valletoux pense qu'il faut pour cela inverser la méthode.

“C’est l’idée d’un contrat de gouvernement. Il faut poser de manière plus claire les trois, quatre sujets structurants dans les réformes pour les prochains mois comme l’éducation, la santé, la transition écologique. Et puis voir si en discutant avec des forces politiques, elles pourraient être partie prenante au vote et à la mise en œuvre de ces discussions autour de ces réformes”, appuie-t-il.

Un espoir vain, même pour Emmanuel Macron?

Encore faut-il convaincre les oppositions, notamment chez LR. Le camp présidentiel a besoin de 39 députés pour avoir la majorité absolue.

Un député macroniste est persuadé qu'"à la fin, ils viendront". "C'est comme s'ils étaient montés trop tard dans le train", appuie-t-il. Aucune illusion en revanche du côté du député Renaissance Jean-René Cazeneuve.

“Il faut être deux pour un accord de gouvernement. Aujourd’hui, je suis obligé de constater que la gauche s’est radicalisée et que la droite est aujourd’hui divisée et a du mal à s’engager, donc je crains que nous ne soyons pas capables de le bâtir”, indique-t-il.

Un constat d'impuissance auquel même le président, Emmanuel Macron, s'est presque résolu mercredi: "Élargir la majorité peut-être texte par texte”. Soit ce qui est fait, au forceps, depuis le début du mandat.