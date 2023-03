Emmanuel Macron maintient sa confiance à Elisabeth Borne, qui devra "élargir la majorité"

Dans son interview à TF1 et France 2 ce mercredi, Emmanuel Macron a expliqué maintenir sa confiance à la Première ministre Elisabeth Borne, en lui demandant d'"élargir la majorité".

Emmanuel Macron a assuré ce mercredi Elisabeth Borne de sa confiance et l'a appelée à "bâtir un programme de gouvernement" et "élargir la majorité", considérant qu'il n'y avait "pas de majorité alternative" lors d'un entretien sur TF1 et France 2.

"Elle a ma confiance pour conduire cette équipe gouvernementale", a-t-il souligné, en précisant lui avoir demandé "de bâtir un programme législatif, un programme de gouvernement (...) pour avoir à la fois moins de textes de loi, des textes plus courts, plus clairs, pour aussi changer les choses pour nos compatriotes de manière plus tangible".

La motion de censure rejetée à neuf voix près

Nommée en mai 2022, après la réélection d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne a échappé de peu à une motion de censure transpartisane après son recours au 49.3 pour faire passer le texte de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Elle a été rejetée à neuf voix près ce lundi après-midi. La Première ministre a fait valoir une "victoire", mais sa position s'est nettement fragilisée.

"Je suis déterminée à continuer à porter les transformations nécessaires à notre pays avec mes ministres et à consacrer toute mon énergie à répondre aux attentes de nos concitoyens", a affirmé la Première ministre lundi soir dans une déclaration à l'AFP.

Cheffe de la majorité, Elisabeth Borne a fait le tour des réunions de groupes ce mardi à l'Assemblée nationale. Et il lui reste beaucoup de travail pour parvenir à réduire les incompréhensions dans les différents partis qui sont censés être unis autour d'Emmanuel Macron.