Assemblée nationale: pourquoi Mathilde Panot a comparé Emmanuel Macron à Caligula

Dans "Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, Nicolas Poincaré revient sur le parcours de Mathilde Panot, la cheffe des députés LFI, qui a comparé Emmanuel Macron à l’empereur romain Caligula.

Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale, apparaît de plus en plus comme une des principales opposantes à Emmanuel Macron. Après le rejet de la motion de censure transpartisane, à laquelle il n’a manqué que neuf voix, c’est elle qui la première est venue réagir devant les micros, pour expliquer que le président devait soit retirer sa réforme, soit faire trancher le peuple par une dissolution ou un référendum.

Mathilde Panot dirige les 75 députés insoumis. C’est la plus jeune présidente d’un groupe parlementaire de l’histoire de l'Assemblée. Elle n’a que 34 ans. Elle doit son poste à Jean-Luc Mélenchon qui lui a cédé sa place en octobre 2021. Et il l’a qualifiée de meilleure présidente de groupe “du monde”. Elle est en tout cas une fidèle parmi les fidèles, qui pèse d’autant plus que les principaux lieutenants du parti ont récemment été écartés, comme François Ruffin, Clémentine Autain ou Alexis Corbière.

Connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche

Mathilde Panot est une fille de profs qui a grandi dans la banlieue d'Orléans. Elle a fait Sciences po et c’est là qu'elle a découvert la politique et adhéré au Parti de gauche. Après ses études, elle est devenue salariée d’une association qui vient en aide aux habitants de La Grande Borne, dans l'Essonne, une des cités les plus pauvres de France. Mais sa carrière a été assez courte puisqu'à 28 ans, en 2017, elle est devenue députée, réélue dès le premier tour en 2022. Elle habite toujours en coloc avec des “insoumis”. Elle raconte qu’elle va régulièrement à la laverie et que c’est là qu'elle prend le pouls de son quartier.

Elle est connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. On dit d’elle qu’elle aime la "baston" et qu’elle n’a peur de rien. Elle refuse de serrer la main des élus du Rassemblement national. Elle a une grande gueule. Un député de droite l’avait traitée de poissonnière, mais il a été condamné à une amende par l'Assemblée pour ces propos misogynes.

Un de ses tweets avait déclenché un tollé. Elle avait fait un amalgame entre Emmanuel Macron et Philippe Pétain à l'occasion de 80 ans de la rafle du Vel d'hiv… A la tribune de l'Assemblée, ce mardi, elle a comparé Emmanuel Macron à Caligula, l’empereur romain “ivre de son pouvoir”. Caligula avait été très populaire avant de devenir fou et de faire assassiner tous ses adversaires. Le premier d’entre eux étant un ancien fidèle. Un préfet qui s’appelait Macron…