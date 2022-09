Budget: négociations au point mort avec l'opposition, le gouvernement obligé de passer en force?

Les négociations entre le gouvernent et l'opposition sur la question du budget semble au point mort. Les leaders de l'opposition affirment qu'ils ne voteront pas le texte. Une seule solution semble s'offrir à la majorité, celle d'un passage en force et d'un recours au 49.3.

Les négociations entre le gouvernement et les oppositions sont au point mort sur le budget. “Les leaders d’opposition répètent à longueur d’interview qu’ils ne voteront pas le texte. Donc il n'y a plus rien à négocier”, confie un brin agacé un conseiller ministériel.

Depuis l’annulation de la dernière réunion des dialogues de Bercy, la vice-présidente LR de la commission des Finances nous raconte qu’elle n’a plus aucun contact avec l’exécutif. Et pas plus avec les députés de la majorité. “On n'a plus de marge de discussion”, explique un député Renaissance. “Avec les 45 milliards d’euros supplémentaires du bouclier tarifaire, on a perdu pour de bon les partisans de la rigueur et donc les Républicains”, assure-t-il.

Et puis les LR se sont “radicalisés” avec l’élection prochaine de leur président, constate un ancien membre du parti de droite passé dans la majorité. Plus question de montrer qu'on négocie avec Macron. Or, “c’étaient nos seuls alliés potentiels pour voter le budget”, ajoute-t-il.

Un 49.3 inévitable?

Plus de négociations, pas de majorité… Est-ce que le gouvernement peut encore éviter un 49.3 ? Plus personne à l'Assemblée ne voit comment le gouvernement pourrait éviter un passage en force. Il y avait une réunion de groupe de la majorité mardi matin à l’Assemblée. Un participant nous a raconté: “Ça y est le 49.3 est intégré dans toutes les têtes. Le ton a changé, plus personne n’imagine que le budget sera adopté dans des conditions normales. “Ça y est le 49.3 est intégré dans toutes les têtes".

Selon nos dernières indiscrétions, la réforme des retraites ne fera pas partie des discussions sur ce budget, mais sera introduite plus tard en 2023 à l'occasion d'un budget rectificatif de la sécurité sociale.

La réforme des retraites, il en sera question ce soir lors d'un dîner à l'Élysée. Tous les poids lourds de la majorité se retrouvent autour d'Emmanuel Macron. Mais la décision finale ne sera peut-être annoncée qu’en début de semaine prochaine selon un conseiller ministériel. “On attend la décision du chef. Franchement, ça commence à être long, ça tend tout le monde inutilement", s’impatiente un membre de la commission des Finances.