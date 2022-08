"C'est le jackpot": pourquoi le Rassemblement national va devenir un parti "riche"

Grâce à l'élection de 89 députés, le Rassemblement national va toucher près de 10 millions d'euros par an. De l'argent qui va principalement servir à rembourser le prêt contracté auprès d'une banque russe.

Le Rassemblement national s’apprête à devenir un parti riche. “C’est le jackpot”, confie à RMC un des 89 députés RN. Le parti va toucher beaucoup d'argent et principalement de l’argent public, plus de 10 millions d’euros chaque année jusqu’en 2027. Une forte hausse liée au nombre plus élevé d’électeurs et de députés. Ces dernières années, ce n’était que 5,2 millions par an.

L’argent va surtout servir à rembourser la dette du parti, 22 millions d’euros dont la moitié contractée auprès d’une banque russe. L’objectif est d’avoir tout remboursé d’ici cinq ans. “Cet emprunt russe nous a suffisamment desservi politiquement, c’est un argument pour nos adversaires”, regrette un cadre du parti, bien résolu à ce que ça n’en soit bientôt plus un.

Hausse des adhésions avant l'élection du nouveau président

Rembourser la dette plutôt qu’engager de nouvelles dépenses, donc. Le trésorier du parti prévient: “Pas question de dépenser plus”. Par exemple, il ne veut pas plus d'une vingtaine de salariés au siège. L’heure est même à se serrer la ceinture, alors que le parti vient de renégocier ses contrats de téléphonie, ou même d’entretien des imprimantes.

Et pour faire rentrer encore plus d’argent dans les caisses, le RN mise sur une hausse des adhésions. Une hausse liée à l’élection du futur président. Jordan Bardella face à Louis Aliot. Pour pouvoir voter, les adhérents doivent être à jour de cotisation. “Pour la première fois depuis des années, il y a de l’enjeu, donc les militants vont vouloir voter en nombre”, espère toujours le trésorier du parti. Le montant de l’adhésion classique s'élève à 50 euros.