Corse, insécurité, RSA: ce qu'il faut retenir de l'interview de Jordan Bardella

Sur RMC et BFMTV ce vendredi, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a appelé à la démission d'Eric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, après la mort d'Yvan Colonna à la suite d'une agression en prison. Il a aussi réclamé de réserver le RSA aux familles françaises.

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella était l'invité d'Apolline de Malherbe ce vendredi sur RMC et BFMTV. À cette occasion, l'ex-eurodéputé en a profité pour appeler à la démission du ministre de la Justice après la violente agression d'Yvan Colonna à la prison d'Arles.

Appel à la démission d'Eric Dupond-Moretti

Interrogé sur l'autonomie de la Corse évoquée par le ministre de l'Intérieur, Jordan Bardella a tenu à évoquer les faits amenant au changement de paradigme du gouvernement sur la question: "Je n'ai pas de sympathie pour Yvan Colonna mais le fait générateur, c'est l'assassinat d'un détenu français par un détenu jihadiste, multi-récidiviste, multi-condamné qui était auxiliaire d'administration, qui bénéficiait d'une délégation de service public et était rémunéré comme tel".

"Ce simple fait générateur est un scandale et aurait dû entraîner la démission du ministre de la Justice", a-t-il lancé.

Insécurité

Jordan Bardella a déploré le niveau "abyssal" de l'insécurité en France, assurant qu'il y avait une "agression gratuite toutes les 44 secondes". "La France est dans le niveau abyssal de l'explosion des incivilités et notamment des cambriolages dans la ruralité, et ça personne n'en parle. Il y a, en France, une agression gratuite toutes les 44 secondes. Ça, c'est le bilan de Gérald Darmanin et d'Emmanuel Macron", a-t-il lancé.

Loïk Le Priol, "rien à voir avec ces gens-là"

Deux personnes d'extrême-droite ont été arrêtées après le meurtre du rugbyman argentin Fédérico Martin Aramburu. L'un d'eux, Loïk Le Priol, a longtemps gravité autour de personnalités du Rassemblement national. Mais Jordan Bardella a tenu à se désolidariser et a voulu enterrer tout lien avec lui: "Je n'ai jamais rencontré Loïk Le Priol. Nous ne cautionnons aucune forme de violence et nous n'avons rien à voir avec ces gens-là, n'essayez pas de chercher des liens, cela va peut-être un peu loin", a-t-il assuré.

"La violence en réalité, les militants du Rassemblement national la subissent depuis 30 ans. Depuis le début de la campagne, des militants du RN et de Reconquête ont été attaqués", a ajouté Jordan Bardella.

Le RSA réservé "aux familles françaises"

Alors qu'Emmanuel Macron veut, à l'instar de Valérie Pécresse et Marine Le Pen, conditionner le versement du RSA à des heures de travail, Jordan Bardella a plaidé pour réserver le RSA aux familles françaises: "Ce sont des vieilles chimères de la droite, de l'électoralisme pour séduire ce qui reste d'électorat à Valérie Pécresse", a-t-il taclé dans un premier temps.

"Commençons par réserver le RSA aux familles françaises, on va faire beaucoup d'économies. On va faire des économies de 16 milliards d'euros avec la suppression des aides sociales aux étrangers en France", a lancé Jordan Bardella.

Mais il l'assure, la suppression de ces aides aux étrangers ne se fera pas brutalement: "Il y aura une transition. On ne va pas arriver comme des bourrins et dire aux étrangers 'vous n'avez plus d'aides sociales'. On ne confond pas la brutalité avec la fermeté et on laisser un délai d'un an pour que ces personnes aient le temps de s'organiser".