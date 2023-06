Défilé LVMH au Pont Neuf: un adjoint à la maire de Paris dénonce la privatisation de l'espace public

Le défilé LVMH sur le Pont Neuf à Paris a fait tiquer du côté de la municipalité. David Belliard, l'un des principaux conseillers de la maire, a taclé la privatisation de l'espace public. Problème, le défilé organisé par Pharell Williams avait été autorisé par le Conseil de Paris. Et Anne Hidalgo elle-même y était présente, en toute discrétion.

Pour la première de Pharell Williams, Louis Vuitton a vu les choses en grand. Le numéro 1 mondial du luxe a fait défiler ses mannequins en plein Paris, devant un parterre de stars mondiales, de Rihanna à Kim Kardashian en passant par Beyoncé. Le show a eu lieu sur le Pont Neuf, transformé en podium et privatisé pour l'occasion, le tout face au Cheval Blanc, luxueux hôtel propriété de LVMH, le groupe de Bernard Arnault.

Une privatisation de l'espace public qui a déplu à certaines personnalités politiques. A commencer par David Belliard, le maire adjoint de Paris en charge de la transformation de l'espace public et des mobilités, qui n'a visiblement pas apprécié l'événement: "Hier le Pont Neuf a été privatisé par LVMH pour un défilé, bloquant tout le quartier. Une opération d'un autre temps ! L'espace public, bien commun, est bien trop précieux pour pouvoir être accaparé par quelques multinationales et une poignée d'happy few", a-t-il assuré ce mercredi sur Twitter.

Anne Hidalgo très discrète sur sa présence au défilé Louis Vuitton

Problème, parmi les "happy few", ces invités de marques triés sur le volet, se trouvait la maire de Paris Anne Hidalgo. Sans la nommer, son adjoint l'a donc étrillé alors que l'élue, qui a profité du défilé et du concert du rappeur Jay Z dans la foulée, n'a fait aucune mention de l'événement sur ses réseaux sociaux.

Invitée en tant que maire de la capitale, Anne Hidalgo a aussi permis cette privatisation de l'espace public, l'autorisation de défiler ayant été accordée par le Conseil de Paris présidée par l'élue et où siège aussi David Belliard.

Le prochain conseil risque d'être houleux dans les rangs de la majorité. Et la majorité risque aussi d'être tancée par l'opposition, où l'on a également peu goûté au show: "Les invités en ont eu plein la vue. Et les riverains plein les oreilles", a taclé sur Twitter Aurélien Véron, conseiller de l'opposition proche de Rachida Dati, la principale opposante d'Anne Hidalgo.