Diane Ducret : "Les Françaises ne votent pas pour les femmes politiques"

Invitée de la matinale Week-End RMC ce samedi, l'auteure et philosophe s'exprime sur la difficulté qu'une personnalité politique féminine arrive au pouvoir en France.

Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Marine Le Pen, Nathalie Artaud... Nombreuses sont celles qui veulent prétendre à la tête de l'Elysée lors de cette prochaine élection présidentielle. Après les défaites de Ségolène Royal en 2007 et Marine Le Pen en 2017 pour le 2nd tour, l'année 2022 sera-t-elle la bonne ?

Invitée de la matinale Week-End ce samedi, Diane Ducret se montre plus pessimiste :

"Dans l'histoire, il y a eu de très grandes reines qui ont régné, en Angleterre, en Allemagne par exemple, mais en France on a une spécificité, on repousse l'échéance" explique-t-elle

Les femmes bloquent l'arrivée ... des femmes politiques au pouvoir

Alors, qu'est-ce qui coince ? Diane Ducret soulève le problème du patriarcat, mais également le manque de considération des françaises envers les personnalités politiques féminines :

"En France, les femmes ne votent pas beaucoup pour les autres femmes. C'est contre-intuitif, cela va à l'encontre de ce qu'on nous dit aujourd'hui, mais par exemple en 2007, ce qui a manqué à Ségolène Royal pour l'emporter a été le vote féminin"

Redistribution des salaires du point de vue de l'utilité publique

Enfin, on lui a demandé de se mettre à la peau de la première femme présidente de la République et de nous parler de ses premières mesures. L'auteure et philosophe se lance en ironisant : "Je rends la lecture obligatoire ", avant d'ajouter :

"Ma première mesure serait de retravailler la redistribution des salaires pour les personnes qui nous sauvent et qui nous éduquent, c'est fondamental" souligne-t-elle