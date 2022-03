Les Français vont-ils voter "utile" pour le 1er tour de l'élection présidentielle ?

Choisir un candidat par conviction ou parce qu'il a plus de chance d'être au 2nd tour ? À 15 jours des présidentielles, de nombreux candidats revendiquent le "vote utile". Et vous, allez-vous voter "utile" au 1er tour ?

C'est une petite musique qu'on entend très souvent dans la dernière ligne droite d'une campagne présidentielle. L'objectif pour les candidats ? Grapiller des voix précieuses à deux semaines du 1er tour. Plusieurs politiques surfent sur l'argument. Jordan Bardella, porte-parole de Marine Le Pen s'est exprimé sur RMC hier matin :

"Si les Français se déplacent, Marine Le Pen se qualifiera au 2nd tour et pourra gagner l'élection, elle est la seule voix politique utile" souligne-t-il

Expression utilisée également à gauche. Ségolène Royal incite les électeurs à voter ... Jean-Luc Mélenchon afin de contrer Emmanuel Macron. Coup dur pour Anne Hidalgo qui affirme également que le vote "utile", c'est elle.

Jean-Luc Mélenchon, grand gagnant du vote "efficace"

S'il y a bien un candidat qui bénéficie de cette dynamique, c'est bien Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier refuse d'employer l'expression car cela "sous-entend que les autres votes sont inutiles" et remplace ce terme par le mot "efficace". Le candidat LFI estime qu'il est le seul à proposer une politique de rupture contre Emmanuel Macron.

De plus, le député des Bouches-du-Rhône pointe à la troisième marche du podium dans la majorité des sondages, devançant la candidate LR Valérie Pécresse et Eric Zemmour. Il semble être le candidat de gauche le mieux placé pour atteindre le 2nd tour et ainsi, faire barrage à l'extrême droite.

L'extrême droite, fondateur du vote "utile"

Petit retour en arrière, nous sommes en 2002, lors du 1er tour des élections présidentielles, le candidat du PS Lionel Jospin est éliminé et c'est Jean-Marie Le Pen, candidat du Front National qui accède à la seconde manche face à Jacques Chirac. Immense déception pour les électeurs de gauche. C'est alors que l'appel du vote "utile" est lancé. De nombreux français iront aux urnes contre leurs convictions mais pour défendre les valeurs républicaines et ça fonctionne, Jacques Chirac est élu par 82% des voix.

Les Français vont-ils voter utile ?

Alors qu'en pensent les Français ? Dans notre sondage sur twitter de la matinale week-end RMC, 57% de nos auditeurs voteront par conviction le 10 avril prochain. À l'exemple de notre auditeur Sébastien qui lance un coup de gueule à l'encontre de certains candidats :

"Tous les candidats qui appellent à voter utile sont inutiles" dénonce-t-il