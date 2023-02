Dissolution, remaniement… Ces rumeurs qui agitent la majorité en coulisses

En plein débat sur la réforme des retraites, une rumeur d'une possible dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, Emmanuel Macron, grossit dans les couloirs de l'hémicycle. Une rumeur qui ne laisse personne de marbre, notamment du côté de l'opposition qui dénonce une manipulation politique.

Des bruits de couloirs à l’Assemblée nationale et à l’Élysée laissent entendre une possible dissolution et un possible remaniement. Une petite musique qui monte, qui monte... Emmanuel Macron pourrait être tenté de dissoudre l’Assemblée. Pourquoi maintenant? Pour visiblement mettre la pression sur une partie de la majorité, pas très à l'aise avec la réforme des retraites, disent les uns. Mais attention aux effets de ces bruits de couloirs, préviennent les autres.

“La pression sur les députés pourrait être contre-productive avec des parlementaires moins présents à Paris et plus présents dans leur circonscription pour préparer une éventuelle future campagne”, indique-t-on.

Dissoudre aujourd’hui, ce serait simplement suicidaire, explique un parlementaire: “C’est encore un truc imaginé par des planqués dans les ministères, ils feraient mieux de la boucler”. Voilà pour l’ambiance au sein de la majorité.

Des ministres trop faibles?

Alors, la plupart des députés de l’opposition crient à la manipulation. “Comme à chaque fois, ces rumeurs de dissolution reviennent quand Macron veut mettre la pression sur les Républicains, mais nous, on n’a jamais eu peur de la démocratie”, lance cette parlementaire insoumise.

“C’est du bluff. Lancer l’hypothèse Marine Le Pen Première ministre, c’est caricatural et scandaleux”, crie un socialiste.

Et ce n’est pas la seule rumeur qui circule. Un remaniement massif après la réforme des retraites est déjà évoqué en coulisses. "Il y a des discussions", affirme un cadre de Renaissance qui explique "qu’un remaniement aurait plus de sens politique qu’une dissolution". Une parlementaire influente y voit l’occasion d’achever définitivement le premier quinquennat et d’ouvrir une nouvelle page, une fois la réforme des retraites votée.

L’occasion aussi pour Emmanuel Macron de rebâtir une nouvelle équipe avec des ministres plus politiques. "Il trouve ses ministres trop faibles, je vous assure qu’il est vraiment agacé et qu’il va vraiment le faire", confie un député.