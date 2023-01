Retraites: Martinez menace de "suites" et n'apprécie pas le "ton" provocateur de Borne et Macron

Invité de RMC-BFMTV ce mardi, à l'aube d'une journée de grèves et de manifestations partout en France contre la réforme des retraites, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a lancé quelques tacles à l'exécutif et espère "au moins autant de monde" dans la rue, "si ce n'est plus".

Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, était l'invité de RMC-BFMTV ce mardi 31 janvier, à l'aube d'un nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Le leader de la CGT a donné le ton en expliquant qu'il compte qu'il y ait "au moins autant de monde" dans la rue ce mardi partout en France.

"Nous espérons au moins autant que le 19 si ce n'est plus", lance-t-il. D'autant qu'il note qu'il y a "largement plus que le 19" au niveau des commandes de bus.

Le 19 janvier, il y avait entre 1,2 millions de personnes dans les rues, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, et 2 millions selon les calculs la CGT.

Quelles suites pour le mouvement?

Philippe Martinez a prévenu que la mobilisation contre la réforme des retraites n'allait pas s'arrêter là. "Il y aura des suites, si le gouvernement ne change pas et n'écoute pas", lance Philippe Martinez, qui explique que ce sera décidé avec les autres syndicats ce mardi soir. Mais il ne croit que peu à l'écoute de ses interlocuteurs, qu'il juge même provocateurs.

"Je trouve que le ton employé par la Première ministre, le président de la République et même certains ministres, ils sont plutôt dans la provocation. Cela ne risque pas de calmer le jeu", prévient-il.

>> Suivez la journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites sur notre direct.