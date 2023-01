"C'est la guerre totale": les députés LR prêts à lâcher le gouvernement sur la loi immigration

Prêts à soutenir le gouvernement sur le dossier de la réforme des retraites, les députés LR se refusent cependant à suivre l'exécutif qui doit présenter son projet de loi immigration. Les élus ne veulent pas être taxés de "soutiens" d'Emmanuel Macron.

En plus du dossier brûlant des retraites, le ministre du Travail Olivier Dussopt doit traiter en parallèle le projet de loi immigration, présentée en conseil des ministres mercredi prochain. Un autre texte majeur pour le gouvernement, sur le volet régalien et où le vote LR sera à nouveau indispensable pour obtenir une majorité.



Olivier Dussopt et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin défendent l'accélération des procédures de demandes d'asile, ainsi que des exclusions du territoire plus rapides... mais aussi la création d'un titre de séjour métiers en tension pour mieux protéger les personnes sans papiers qui travaillent en France.

"C'est la guerre totale"

Sauf que la tâche s'annonce particulièrement complexe avec Les Républicains. Car l'immense majorité des députés LR expriment déjà des réticences sur ce texte, avec une ligne rouge: le titre de séjour métiers en tension, considéré comme une ouverture des vannes.

Cette opposition sur le fond, peut aussi s'expliquer en partie par la réforme des retraites. Les deux textes n'ont peut-être pas rien à voir mais certains LR préviennent déjà: "Si nous votons la réforme des retraites, le gouvernement peut dire adieu au texte immigration".

Impensable pour une partie du groupe de voter deux fois d'affilée un texte gouvernemental, sous peine d'être rangé directement dans la catégorie "soutien d'Emmanuel Macron". "C'est la guerre totale", insiste un député LR, qui réclame déjà une restriction du regroupement familial ou la division par deux des visas étudiants. Bref, il ne faudra pas compter sur la droite anticipe un ministre fataliste.