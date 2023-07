Emeutes: incendiée, la mairie de Villeneuve-le-Roi a été délocalisée dans un bâtiment désaffecté

La mairie de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) a été prise pour cible pendant les émeutes. Le bâtiment a été incendié par une quarantaine d'émeutiers. Les locaux, inutilisables, ont été délocalisés dans un bâtiment désaffecté. Le maire attend beaucoup de la loi pour accélérer les travaux de reconstruction promise par Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron, après les émeutes, avait promis l’arrivée d’une loi pour accélérer la reconstruction. Ce texte arrive ce jeudi matin en Conseil des ministres. Le Parlement devrait se pencher dès la semaine prochaine sur ce court texte de quatre articles. Le but, créer un cadre juridique d'exception pour faciliter les procédures de reconstruction et accélérer la mise en œuvre des travaux.

Parmi les édifices particulièrement touchés aux cours de ces violences urbaines, la mairie de Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne. Le bâtiment avait été incendié par une quarantaine d'émeutiers dans la nuit du 28 au 29 juin. Aujourd'hui, la mairie est inutilisable à 90%.

Une façade calcinée, des murs couverts de suie et une forte odeur de brûlé. Voilà ce qui reste de la mairie de Villeneuve-le-Roi. Pour continuer à fonctionner, la mairie a déménagé dans un bâtiment désaffecté. La directrice de l’action sociale, Sandrine Cramer, y a aménagé un bureau de fortune.

"C'est important qu'on continue d'assurer notre service. Et puis c’est aussi pour se dire qu’on n'est pas accablés. C'est une difficulté, mais on avance", indique-t-elle.

Le maire estime qu'environ 2 millions d'euros de travaux seront nécessaires. S'il accueille favorablement le plan du gouvernement, il émet des réserves.

"On nous dit qu'on va nous alléger les délais, tant mieux. Mais on n'est pas au bout du bout. On va se heurter à la réalité avec les entreprises qui ont déjà leurs carnets de commandes remplis”, regrette-t-il.