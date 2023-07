Emmanuel Macron prévient les ministres: "Etre ministre, ce n’est pas parler dans le poste"

Emmanuel Macron a demandé de l’efficacité et de la dignité aux membres du gouvernement ce vendredi, à la fin de sa prise de parole en préambule du Conseil des ministres.

Un message très clair pour les nouveaux membres du gouvernement et un rappel pour les plus expérimentés. En conclusion de sa prise de parole à l’ouverture du Conseil des ministres ce vendredi, au lendemain du remaniement, Emmanuel Macron s’est adressé très directement aux personnalités rassemblées autour de la table, avec une formule forte: "Etre ministre, ce n’est pas parler dans le poste". Le président de la République leur demande de l’efficacité et de la dignité.

"Il est attendu des membres du gouvernement d’être à la tâche, au service d’un projet collectif et des Françaises et des Français, explique Emmanuel Macron. Vous êtes regardés dans tous les détails. Ce que nous devons au pays, c’est d’agir, d’expliquer, de répondre, et de le faire toujours avec la plus grande dignité, parce que c’est le respect que nous nous devons et que nous devons à nos compatriotes."

"Dans des temps où la violence langagière, parfois des comportements inappropriés, prennent trop de place dans la vie publique, il est attendu du gouvernement de la France d’être exemplaire et de rendre les Françaises et les Français fiers, ajoute le chef de l’Etat. Donc faisons-le. Ensuite, il est attendu de la collégialité. Il n’y a pas de réussite individuelle s’il y a des échecs collectifs. J’attends de vous de l’efficacité."

Les ministres doivent "diriger leurs administrations"

Pour obtenir cette efficacité, Emmanuel Macron appelle les ministres à "diriger" leurs administrations. "Une bonne partie de la crise démocratique est liée au fait que les décisions n’arrivent pas suffisamment vite dans la vie de nos compatriotes, souligne-t-il. Quand il se passe des mois et des années pour que la vie change, les gens ont perdu le fil et la confiance. Nous devons redoubler d’énergie pour que l’efficacité soit là, que la vie change en vrai. Cela suppose que les ministres dirigent leurs administrations."

"Etre ministre, ce n’est pas parler dans le poste, ajoute donc le président de la République. C’est mettre en œuvre des décisions qui correspondent à une stratégie que je décide, une politique que mène la Première ministre. Et sur la base des arbitrages, que ce soit mis en œuvre. Il faut diriger les administrations, c’est indispensable."