Gouvernement: démission de la ministre déléguée Caroline Cayeux, remplacée par Dominique Faure

Caroline Cayeux, qui était ministre déléguée aux Collectivités territoriales, quitte le gouvernement. Elle est remplacée par Dominique Faure, précédemment secrétaire d'Etat à la Ruralité.

Emmanuel Macron a mis fin ce lundi, "sur sa demande", aux fonctions de la ministre déléguée aux Collectivités territoriales Caroline Cayeux, dont les attributions sont reprises par sa collègue chargée de la Ruralité Dominique Faure, a annoncé l'Elysée. Dominique Faure, précédemment secrétaire d'Etat à la Ruralité, devient "ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée des Collectivités territoriales et auprès du ministre de la transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée de la Ruralité", a précisé l'Elysée dans un communiqué.

Un désaccord sur sa déclaration de patrimoine

Comme indiqué par Le Parisien, cette démission est liée à un désaccord avec la Haute autorité de la vie publique (HATVP) sur sa déclaration de patrimoine. "Suite à ma déclaration de patrimoine, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique m’a indiqué qu’elle l’estimait sous-évaluée, explique Caroline Cayeux dans un communiqué. J’ai donc bien évidemment tenu compte de ses observations et me suis alignée sur ses évaluations dans un courrier en date du 21 novembre. En dépit de cela, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique persiste à mettre en doute ma sincérité. Dans ce contexte, il m’a semblé préférable de démissionner afin de ne pas gêner l’action du gouvernement."

Nommée ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales début juillet, après les élections législatives, l’ancienne maire de Beauvais et ancienne sénatrice de droite avait suscité la polémique quand des propos qu’elle avait tenus sur contre le mariage pour tous avaient ressurgi. "J’ai beaucoup d’amis par tous ces gens-là", avait tenté de se défendre Caroline Cayeux, déclenchant la colère d’associations et d’élus, qui avaient réclamé son départ.

"Je remercie le président de la République et la Première ministre pour leur confiance, conclut Caroline Cayeux après son passage de moins de cinq mois au gouvernement. Je remercie également Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, et Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires pour la qualité de la relation de travail que nous avons eue ensemble. Cela a été un réel plaisir de travailler avec eux. Ce ministère aura été pour moi une formidable occasion de tisser des liens et d’agir au service des élus locaux, que je remercie pour leur écouter, leur soutien et leur confiance."