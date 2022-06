Législatives: "Pas de mariage forcé", le député LR Aurélien Pradié totalement contre une alliance

Dans "Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story, le député du Lot et secrétaire général de LR Aurélien Pradié a vigoureusement écarté toute alliance avec la majorité d’Emmanuel Macron à l’Assemblée nationale.

C’est non. Et c’est très clair. Aurélien Pradié, réélu député du Lot et secrétaire général de LR, ne veut pas entendre parler d’un rapprochement ou d’une alliance avec Ensemble au lendemain du second tour des élections législatives. Avec 245 députés, la majorité présidentielle n’est pas absolue et devra trouver du soutien à l’Assemblée nationale. Le groupe LR, avec 61 députés, restera-t-il totalement indépendant ? Résistera-t-il à une éventuelle tentative de séduction des macronistes ?

"Moi, je n’accepte pas les mariages forcés, tranche Aurélien Pradié, n°3 des Républicains, dans ‘ Apolline Matin ’ ce lundi sur RMC et RMC Story . On ne me force pas la main. On ne m’oblige pas à discuter ou à rentrer dans un pacte de gouvernement avec des hommes et des femmes qui ont un projet de société différent du mien. Donc il n’y aura pas de mariage forcé. Nous ne gouvernerons pas avec Emmanuel Macron. Pas pour des questions de posture politique, pas pour une volonté de bloquer je ne sais quoi à l’Assemblée nationale, mais tout simplement parce que nous n’avons pas la même vision de la société."

"Nous n’avons pas le même projet politique, a ajouté Aurélien Pradié à propos du président de la République. C’est quand même ça le cœur du sujet. On l’oublierait presque dans l’urgence aujourd’hui de la ‘bordélisation’ de l’Assemblée nationale. Je ne porte pas la même vision de la société qu’Emmanuel Macron. Il n’y a aucune espèce de raison que nous gouvernions ensemble. On ne l’a pas fait depuis cinq ans, je ne vois pas pourquoi nous le ferions désormais. (…) Evidemment, nous sommes dans l’opposition."

"Nous travaillerons avec ceux qui veulent enrichir, amender, faire évoluer les textes"

Dans les rangs d’Ensemble, on espère trouver des accords selon les textes et les sensibilités. "Nous sommes une majorité qui a été initialement composée de gens venus de la droite, de la gauche, avec la volonté d’agir pour le pays, de mener des réformes, de transformer le pays, rappelle Marie Lebec, députée des Yvelines, sur RMC. Sur certains sujets, nous avons une vision très différente des Républicains. Mais nous savons aussi nous retrouver avec la gauche, le Parti communiste parfois, les Républicains… Nous l’avons vu au cours du mandat écoulé. Le discours de M. Pradié est tout à fait logique. Mais nous avons un certain nombre de réformes qui vont être portées, des textes de loi qui vont être présentés, et nous travaillerons avec ceux qui veulent enrichir, amender, faire évoluer les textes. Il est un peu tôt pour préjuger du résultat des discussions."