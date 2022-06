EN DIRECT Elections législatives 2022: Justine Benin, secrétaire d'Etat chargée de la mer, battue en Guadeloupe

Marcellin Nadeau, 59 ans, nouveau député de la 2e circonscription de Martinique, est co-fondateur du parti de gauche écologiste Peyi-A, soutenu par la Nupes, et portera les enjeux climatiques auprès de l'Assemblée nationale.



Maire du Prêcheur depuis 2008, il intègre la même année le Modemas (Mouvement des démocrates et écologistes pour une Martinique souveraine), mouvement indépendantiste et écologiste fondé en 1992 par Garcin Malsa, ancien maire de Sainte-Anne. Devenu vice-président du parti, il se présente pour la première fois aux législatives en 2012 sous cette étiquette, sans succès.



Il est conseiller général de la Martinique de 2008 à 2011 et préside la commission Culture, Sports, Jeunesse et Tourisme. En 2015, Marcellin Nadeau mène une coalition de gauche indépendantiste et écologiste, Nou pèp la, lors des premières élections territoriales de Martinique, mais sa liste n'obtiendra que 6,7% des voix au premier tour.



Il se présente aux élections législatives en 2017, au nom de cette coalition, et échoue une nouvelle fois. Après cet échec, il fonde en 2019 le mouvement de gauche écologiste Peyi-A avec Jean-Philippe Nilor, ancien membre du MIM, Mouvement indépendant martiniquais.



Proche de la jeunesse indépendantiste martiniquaise, MNadeau devient en 2021 président de la commission transition écologique, énergétique, pollutions et mutations climatiques, à la Collectivité territoriale de Martinique. Il y porte notamment les questions liées à la montée des eaux qui menace le littoral Martiniquais, notamment dans sa commune du Prêcheur.